پیشنهاد 162 مصوبه از شهرستان لنگه به هیئت دولت ارائه شد

به گزارش خبرنگار مهر در بندر لنگه، محمد نورفردی صبح چهارشنبه در نشستی با حضور وزیر بهداشت بیان کرد: این پشنهادات با بررسی وضعیت و مشکلات شهروندان در زمینه های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی تدوین و به هیئت دولت ارائه شد.

وی ادامه داد: با حضور وزیر بهداشت دو طرح مسکن مهر با اعتبار یک میلیارد و 200میلیون تومان از اعتبارات استانی و تسهیلات بانکی و مدرسه 15کلاسه فرزانگان با اعتبار 850 میلیون تومان افتتاح می شود.

فرماندار بندرلنگه اظهار داشت: در صورت تصویب این پیشنهادات از سوی هیئت دولت شهرستان بندرلنگه به امکانات و تجهیزات خوبی دست پیدا خواهد کرد.

وی اضافه کرد: در حال حاضر بندرلنگه در بسیاری از زمینه ها با مشکلات و مصائب زیادی روبرو است که باید هر چه زودتر این مشکلات رفع شود.

وی با اشاره به قابلیت و ظرفیت های بالای این شهرستان اظهار کرد: بندرلنگه با داشتن پتانسیل های فراوان می تواند یکی از پیشرفته ترین و مجهزترین شهرستان های کشور باشد.