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۱۹ اسفند ۱۳۸۸، ۱۴:۰۰

نورفردی:

پیشنهاد 162 مصوبه از شهرستان لنگه به هیئت دولت ارائه شد

بندعباس - خبرگزاری مهر: فرماندار بندرلنگه گفت: پیشنهاد 162 مصوبه به هیئت دولت داده شد که امیدواریم تمامی این پیشنهادات به تصویب برسد.

به گزارش خبرنگار مهر در بندر لنگه، محمد نورفردی صبح چهارشنبه در نشستی با حضور وزیر بهداشت بیان کرد: این پشنهادات با بررسی وضعیت و مشکلات شهروندان در زمینه های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی تدوین و به هیئت دولت ارائه شد.

وی ادامه داد: با حضور وزیر بهداشت دو طرح مسکن مهر با اعتبار یک میلیارد و 200میلیون تومان از اعتبارات استانی و تسهیلات بانکی و مدرسه 15کلاسه فرزانگان با اعتبار 850 میلیون تومان افتتاح می شود.

فرماندار بندرلنگه اظهار داشت: در صورت تصویب این پیشنهادات از سوی هیئت دولت شهرستان بندرلنگه به امکانات و تجهیزات خوبی دست پیدا خواهد کرد.

وی اضافه کرد: در حال حاضر بندرلنگه در بسیاری از زمینه ها با مشکلات و مصائب زیادی روبرو است که باید هر چه زودتر این مشکلات رفع شود.

وی با اشاره به قابلیت و ظرفیت های بالای این شهرستان اظهار کرد: بندرلنگه با داشتن پتانسیل های فراوان می تواند یکی از پیشرفته ترین و مجهزترین شهرستان های کشور باشد.

کد مطلب 1049214

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