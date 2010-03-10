دفتر روابط خارجی در استانهای مرزی کشور ایجاد می شود

به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه، وحید جلال زاده صبح چهارشنبه در جلسه هماهنگی توسعه روابط خارجی استان بر ایجاد شورای ویژه برای هماهنگی بیشتر توسعه روابط خارجی در استان تاکید کرد و افزود: پیگیری روند اجرای تفاهم نامه های امضا شده در سفر های خارجی، ارائه ایده و نظرات نو و جدید برای پربار شدن این سفرها، هماهنگی بیشتر بین دستگاهای اجرایی، افزایش ارتباطات با مراکز و حوزه های بین المللی و هماهنگی برای بهره برداری بیشتر از ظرفیت ایرانیان خارج از کشور در استان از وظایف این شورا خواهد بود.

مشاور استاندار آذربایجان غربی در امور بین الملل نیز در این جلسه با اشاره به اهتمام ویژه رئیس جمهور کشورمان به توسعه روابط خارجی گفت: گسترش روابط خارجی با کشورهای مختلف دنیا در زمان فعالیت دولت نهم و دهم پیامدهای بسیار مثبت و مهمی را در عرصه های داخلی و خارجی برای کشورمان به دنبال داشته است.

جاسم رمضان پور افزود: صادرات توانمندیهای فنی و مهندسی شرکتهای ایرانی، ایجاد صنایع بزرگ و کوچک با دانش فنی ایرانی در برخی از کشورهای دنیا و صادرات قابل توجه محصولات و تولیدات کشورمان را تنها گوشه ای از نتایج توسعه روابط خارجی کشور در سالهای اخیر است.

وی با اشاره به موقعیت خاص جغرافیایی آذربایجان غربی و هم مرزی با سه کشور خارجی گفت: این موقعیت وی‍ژه می تواند آذربایجان غربی را به پایانه بزرگ تجاری، بازرگانی و اقتصادی در منطقه تبدیل کند.