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۱۹ اسفند ۱۳۸۸، ۱۱:۳۲

حسین صبحدل تجلیل می‌شود

حسین صبحدل تجلیل می‌شود

سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران در برنامه سپیدارهای آسمانی از حسین صحبدل مؤذن انقلابی و پیشکسوت قرآنی کشور تجلیل می‌کند.

به گزارش خبرگزاری مهر، در برنامه «سپیدارهای آسمانی» از 15 آهنگساز، نوازنده و فعال عرصه موسیقی چون فرامرز پایور، پرویز مشکاتیان، خاطره پروانه و در عرصه سینما نیز از 6 کارگردان، 5 بازیگر،‌ تهیه‌کننده، مستندساز،‌ صدابردار، ‌تدوینگر، طراح صحنه، فیلمنامه‌نویس، گوینده، فیلمبردارو بدلکار تجلیل می‌شود .

سیف‌الله داد، مسعود رسام، مهدی نوربخش، امیر قویدل، اردشیر کشاورزی که در رشد سینمای ملی تلاش بسیاری کرده‌اند،‌ از جمله کسانی هستند که تجلیل می شوند .

در بین اسامی، 7 شاعر و نویسنده به نام مهدی آذریزدی، بیژن ترقی، اسماعیل فصیح، محمود شاهرخی به چشم می‌خورند.

«سپیدارهای آسمانی» از هنرمندان و ادبای درگذشته سال 88 که در زمینه خوشنویسی، ‌نقاشی،‌ کاریکاتور،‌ معماری،‌ عکاسی، پژوهشگری هنر، ادبیات، فعالیت کرده‌اند نیز تجلیل می‌کند.

این مراسم روز پنجشنبه 20 اسفند از ساعت 16 تا 18 در فرهنگسرای ارسباران برگزار می‌شود.  

کد مطلب 1049217

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