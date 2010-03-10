به گزارش خبرنگار مهر، صادق محصولی صبح چهارشنبه در حاشیه همایش روسای نظام پزشکی سراسر کشور در جمع خبرنگاران با انتقاد از عملکرد رسانه‌ها در انتشار مطالبی در مورد برکناری ذبیحی گفت: متاسفانه‌ها رسانه ها از خودشان مطالبی درج می‌کنند. بنده به نمایندگان مجلس فقط در ارتباط با زیرمجموعه قرار گرفتن تامین اجتماعی در وزارت رفاه قول دادم و با مصوبه‌ای که مجلس در این خصوص داشته و نظر مثبت شخص رئیس جمهور این کار انجام می شود.

وی در مورد انتخاب فتاح وزیر سابق نیرو برای مدیریت سازمان تامین اجتماعی نیز گفت: مایل بودم که فتاح بیاید اما باید از خودشان نیز بپرسید.

وزیر رفاه همچین درباره میزان سرانه ها در سال آینده گفت: سرانه بیمه درمانی هر خانوار هفت درصد است که تا سقف 800 هزار تومان حقوق را در بر می گیرد اما من معتقدم هر کسی حقوق بیشتری دریافت کند باید سرانه بیشتری پرداخت کند.

وی تاکید کرد: پیشنهاد ما این بود که به جای اینکه 7 درصد کسر شود بر اساس تعداد خانوار حق سرانه کسر شود تا به ازای هر دفترچه درمانی 8/2 درصد سرانه پرداخت شود.

وی همچنین در مورد بدهی بیمه ها به بیمارستانهای دولتی نیز گفت: وضعیت بیمه ها در سال آینده به دلیل افزایش بودجه آنها از سوی دولت بهتر می شود.

وزیر رفاه در پاسخ به پرسشی در مورد بیمه های ناباروری نیز گفت: بیمه ها می توانند بر اساس آنچه مجلس برای آنان لحاظ می کند از اعتبارات برای موارد مختلف هزینه کنند.

وی افزود: در صورتی که اعتبارات لازم در مجلس تصویب شود آمادگی داریم تا درمان ناباروری را پوشش دهیم. همچنین امسال 100 میلیارد تومان به دستور رئیس جمهور برای بیماران صعب العلاج در نظر گرفته شده تا این بیماران توسط بیمه ها پشتیبانی شوند.

وی همچنین به طرح پزشک خانواده و نظام ارجاع اشاره کرد و گفت: سیستم پزشک خانواده در روستاها با مشکلات فراوانی روبروست اما سعی می‌کنیم این نقاط ضعف را کاهش دهیم.