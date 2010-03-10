کاهش چهار درصدی جمعیت کیفری خراسان جنوبی

به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند، محمود امینی پیش از ظهر چهارشنبه در نشست خبری آمار زندانیان خراسان جنوبی را دو هزار و 579 نفر اعلام کرد و گفت: میزان ورودی به زندانهای استان در سال جاری پنج هزار و 320 نفر بوده است.

وی با اشاره به اینکه از مجموع زندانیان استان یک هزار و 941 نفر در زندان بیرجند هستند، افزود: 431 نفر در زندان قاین، 194 نفر در زندان فردوس، و 30 نفر دیگر نیز در کانون اصلاح و تربیت استان هستند.

مدیرکل زندانهای خراسان جنوبی بیان داشت: 10 درصد زندانیان خراسان جنوبی را زنان تشکیل می دهند که جرم 97 درصد آنها مواد مخدر می باشد.

وی با بیان اینکه 36 درصد زندانیان استان سابقه دار هستند، اظهارداشت: 58 درصد زندانیان بومی و جرم 82 درصد زندانیان مواد مخدر است.

به گفته وی جرم هفت درصد زندانیان سرقت، دو درصد تصادفات، 3 درصد جرایم مالی و شش درصد نیز سایر جرایم می باشد.

امینی از آزاد سازی 41 زندانی جرایم غیر عمد استان در سفر سوم رئیس جمهور به این استان خبر داد و تصریح کرد: از سوی رئیس جمهور یک میلیارد ریال برای آزاد سازی این زندانیان کمک شد و همچنین در این زمینه 500 میلیون ریال کمیته امداد، 500 میلیون ریال ستاد دیه استان و 140 میلیون ریال خیرین استان کمک نمودند.

وی با اشاره به اینکه در سال 88 شرایط آزادی یک هزار و 303 نفر زندانی در استان فراهم شده است، خاطرنشان کرد: از این تعداد 920 نفر با عفو مقام معظم رهبری، 108 نفر با کمک ستاد دیه ، 156 نفر با رضایت شکات و 119 نفر به صورت مشروط آزاد شده اند.

مدیرکل زندانها و اقدامانت تامینی خراسان جنوبی راه اندازی بازداشگاه موقت در استان را گامی موثر در راستای کاهش جمعیت کیفری استان دانست و افزود: راه اندازی خانه امید برای زندانیان زیر 18 سالی که بعد از آزادی تمایل به بازگشت به خانواده آلوده را ندارد اقدامی دیگر در راستای کاهش جرم و بازگشت به زندان در استان بوده است.

وی از تهیه اطلس جغرافیایی جرایم مواد مخدر توسط این سازمان در استان خبر داد و گفت: با کار تحقیقی و کارشناسی دو ساله این اطلس آماده بهره برداری برای کلیه نهاد های اجتماعی استان می باشد.

به گفته وی در این اطلس ورودی 20 ساله زندانهای استان مورد بررسی قرار گرفته و نوع جرم، اعتیاد، محل های آلوده شهری و روستایی استان، افراد شرور و آلوده شناسایی شده اند.