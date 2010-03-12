محمدعلی حسیننژاد به خبرنگار مهر گفت: هنوز پروانه نمایش فیلم صادر نشده و ما نتوانستهایم بخش تبلیغات فیلم را انجام دهیم. اگر پروانه به موقع صادر نشود نمیتوانیم امیدوار باشیم فیلم را نوروز اکران عمومی کنیم.
وی ادامه داد: اصلاحیههایی به فیلم وارد شده و بعضی صحنهها جا به جا شده اما نسخهای که روی پرده میرود با نسخه جشنواره تفاوت زیادی ندارد. فیلم "طهران، تهران" تجربهای متفاوت در سینمای ایران است و اپیزود اول سرگرمکننده و مفرح و اپیزود دوم زبان نسل امروز است. این ویژگیها میتواند برای مخاطب جذاب باشد.
فیلم سینمایی "طهران، تهران" از دو اپیزود "تهران، روزگار آشنایی" به کارگردانی داریوش مهرجویی و "تهران، سیم آخر" به کارگردانی مهدی کرمپور تشکیل شده است. این فیلم قرار بود از 26 اسفندماه روی پرده برود. محمدعلی حسیننژاد سال آینده بر اساس دو طرح از سیفالله داد فیلمی را تهیه میکند.
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