افتتاح یک مکان ورزشی در هر 10 روز در آذربایجان شرقی

به گزارش خبرنگار مهر در تبریز، غلامحسین فخاری پیش از ظهر چهارشنبه در نشست استاندار آذربایجان شرقی و بازیکنان تراکتورسازی تبریزافزود: با اتمام ساخت 35پروژه عمرانی ورزشی در آذربایجان شرقی در سال 1388 از هر 10روز یک مکان ورزشی در آذربایجانشرقی افتتاح شده است.

مدیر کل تربیت بدنی آذربایجانشرقی در ادامه اظهار داشت : در حال حاضر در 26 شهر آذربایجانشرقی سرانه فضای ورزشی از برنامه چهارم توسعه کشور نیز بالاتر عمل کرده و فضای ورزشی بیش از یک متر مربع دارند.

وی در این خصوص افزود : در طول خدمات ارزشمند دولت نهم به ورزش آذربایجانشرقی در بخش سخت افزاری بیش از یک میلیون و سیصد و هشتاد و هفت هزار متر مربع فضای ورزشی در حال ساخت در استان وجود دارد و با تمام توان و قدرت در حال اجراست و تا پایان سال 1390 با اتمام 208 پروژه در حال ساخت سرانه فضای ورزشی آذربایجانشرقی به 8 دهم متر مربع خواهد رسید.

وی افزود : در بخش ورزش روستائی و توجه به این مقوله مهم در دور اول سفر ریاست جمهوری به استان آذربایجان شرقی اداره کل تربیت بدنی استان آذربایجان شرقی 68 مجموعه ورزشی روباز روستائی و زمین فوتبال روستائی را احداث کرد که همه این 68 پروژه با متراژ 12000 متر مربع اتمام یافته و مورد بهره برداری قرار گرفته است.

وی خاطر نشان کرد : همچنین 19 سالن ورزشی در 19 شهرستان در دور اول ریاست جمهوری به استان آذربایجان شرقی با متراژ 1350 متر از محل اعتبارات وزارت نفت ساخته شد که 26 هزار متر مربع به فضای ورزشی افزوده شد و در دور دوم نیز 19 سالن ورزشی با متراژ 1400 متر مربع ساخته شده و درحال ساخت است.

مدیر کل تربیت بدنی آذربایجانشرقی عملکرد آذربایجانشرقی را تشریح کرد و اظهار داشت : تا پایان بهمن ماه سال 88 ، 165 ورزشکار آذربایجانشرقی به اردوهای تیم ملی دعوت شده اند و با حضور این 165 در اردوهای تیم ملی ، 64 ورزشکار به عضویت تیم تیمهای ملی در آمده و در رقابتهای بین المللی ، آسیایی و جهانی اعزام شده اند که حاصل تلاش آنها 23 مدال رنگارنگ برای آذربایجانشرقی و ایران اسلامی بوده است.

وی در ادامه بیان داشت: در آذربایجان شرقی 130 مورد رقابتهای قهرمانی استان ، 22مورد میزبانی مسابقات قهرمانی کشور ، 223 تیم آذربایجانشرقی در مسابقات قهرمانی کشور در دو رده بانوان و آقایان حضور داشته اند.

وی در خصوص تعداد مدالهای کسب شده در رقابتهای کشوری گفت : در این 11 ماه گذشته 317مدال طلا ، نقره و برنز توسط سفیران ورزشی آذربایجانشرقی کسب شده است که 14 عنوان اول تیمی ، 22 عنوان دومی تیمی و 9 عنوان سومی تیمی در مسابقات کشوری بوده است.

دکتر فخاری با تمجید از موفقیت های چشمگیر رشته های مختلف ورزش در 11 ماه اخیر یادآور شد: سیاست ما ضمن توجه ویژه به ورزش همگانی، حمایت گسترده از توسعه ورزش قهرمانی است چرا که اعتقاد داریم سقف توانایی ورزش ما در رشته های مختلف به مراتب فراتر از وضعیت کنونی است و باید همه بخش های ورزش با تمام توان به سمت هدف قابل دسترس که همان جهش بزرگ ورزش کشوراست حرکت کنند.