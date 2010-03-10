حضور ایرج زبردست در سومین شب شعر انجمن ادبی پیچک

به گزارش خبرنگار مهر در شیراز، در این مراسم خلیل جوادی طنز پرداز معاصر و شماری از دانشجویان علوم پزشکی به شعر خوانی پرداختند.

ایرج زبردست نیز ازجمله شرکت کنندگان این مراسم بود که پس از 11 سال در این سالن به شعر خوانی پرداخت و تازه ترین رباعیاتش را خواند که مورد استقبال حضار نیز قرار گرفت.

زبردست آخرین بار در سال 77 به همراه فریدون مشیری، حمید مصدق، پرویز خائفی و شاپور بنیاد در این سالن به شعرخوانی پرداخته بود.

در ادامه این مراسم نیز گروه موسیقی عندلیب به سرپرستی بابک پیرمرادی به اجرای برنامه پرداخت ضمن اینکه مدیریت این شب شعر را نیز زهرا فتحی نژاد بر عهده داشت.