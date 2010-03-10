مدیرکل و مشاور دفتر امور بانوان و خانواده استانداری گیلان معارفه شدند

به گزارش خبرنگار مهر در رشت، استاندار گیلان در این مراسم گفت: حضرت فاطمه (س) و حضرت زینب (س) از شخصیتهای ارزشی تاریخ اسلامی هستند که زنان امروزی باید با پیروی از آنان در صحنه های مختلف سیاسی، اجتماعی و فرهنگی حضوری جدی داشته و با بهره گیری از تمام توانمندیهای خود در جهت توسعه جامعه گام بردارند.

روح الله قهرمانی افزود: در طول تاریخ این قشر از افراد جامعه محروم نگه داشته و زمینه و بستر و فضای لازم جهت رشد و پیشرفت آنها مهیا و فراهم نشد و خوشبختانه بعد از پیروزی انقلاب اسلامی هر روز بیش از پیش شاهد حضور فعال بانوان در صحنه های مختلف سیاسی، اجتماعی و فرهنگی در جامعه هستیم .

وی ادامه داد: خانمها " اکرم رحمانی " و " طیبه بزرگی " با همکاری، همفکری و شور و مشورتی که با هم خواهند داشت می توانند وظایف خود را در زمینه خدمات رسانی هرچه بیشتر به بانوان به بهترین شکل ممکن به انجام رسانند.

استاندار گیلان بیان داشت: حضور زنان و دختران امروز در دانشگاه ها، ادارات و سایر اماکن عمومی نوید آینده ای درخشان را می دهد زیرا حضور فعال این قشر از افراد جامعه موجب تصدی آنان در پستهای کلیدی می شود.

وی یاد آور شد: نیمی از سرمایه های غنی انسانی را بانوان تشکیل می دهند که باید تقویت و توانمند شوند و این نیازمند مشارکت بیشتر بانوان در تصمیم سازی و تصمیم گیری های جامعه دارد.

در ادامه این مراسم استاندار گیلان " طیبه بزرگی " را به عنوان مدیرکل دفتر امور بانوان و خانواده استانداری و همچنین " اکرم رحمانی " را به عنوان مشاور استاندار در امور بانوان و خانواده معرفی کرد.