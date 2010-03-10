تراکتورسازی نماد فرهنگ و معرفت آذربایجان شرقی است

به گزارش خبرنگار مهر در تبریز، احمد علیرضابیگی پیش از ظهر چهارشنبه در نشست با بازیکنان و کادر فنی تراکتورسازی تبریز تاکید کرد: اخلاق تیم تراکتورسازی تبریز نماد فرهنگ و معرفت آذربایجان شرقی و حتی آذربایجان در همه جای کشور اسلامی ایران است.

وی یادآور شد: از این تیم انتظار میرود عشق ، مروت ، جوانمردی و دلداگی مردم آذربایجان به اسلام و انقلاب اسلامی را در همه ایران و جهان نشان دهد.

استاندار آذربایجانشرقی بیان کرد: سال گذشته در دیدار با بازیکنان تیم تراکتورسازی تبریز نوید حضور در لیگ برتر را با روحیه جوانمردی و عشق به آذربایجان شرقی اعلام کرده بودم و هم اکنون از تیم می خواهم به این نتایج قانع نبوده و به مدارج بالاتر بیندیشد.

بیگی خاطرنشان کرد: باید بدانید نماینده مردمی هستید که نام آذربایجان در ایران و دنیا پرآوازه است و هر بار نام تراکتورسازی تبریز به میان می آید شور و شعف عجیب و وصف ناشدنی در دل مردم آذربایجان پدیدار می شود که آن را باید ارج و قیمت نهاد.

وی با اشاره به توان بالای این تیم گفت: تراکتورسازی تبریز توان این را دارد که در میادین بین المللی و لیگ قهرمانان آسیا حضور داشته باشد و با جدیت و توانمندی که در کادر فنی ، اجرائی و بازیکنان تیم سراغ داریم این رویداد بزرگ در تبریز و استادیوم یادگار امام ره تبریز اتفاق خواهد افتاد.