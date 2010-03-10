بازسازی پالایشگاه نفت زیمباوه توسط ایران

به گزارش خبرنگار مهر، شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران و شرکت نفت زیمباوه در سال 2006 میلادی تفاهم نامه ای در خصوص بازسازی و ارتقای پالایشگاه نفت "فروکا" این کشور آفریقایی امضا کرده بودند.

بر این اساس سال گذشته مذاکرات دو طرف برای اجرایی کردن تفاهم نامه سال 2006 دنبال شد ضمن آنکه زیمباوه با ارائه درخواست جدیدی خواستار دریافت نفت خام از ایران شد.

در همین حال سید مسعود میرکاظمی وزیر نفت و موتاسا نماینده رئیس جمهوری زیمباوه مذاکراتی را در تهران به منظور اجرایی کردن تفاهم نامه سال 2006 و توسعه همکاری های نفتی در تهران آغاز کردند.

میرکاظمی درباره آخرین وضعیت مذاکرات نفتی ایران و زیمباوه در جمع خبرنگاران، با اشاره به آمادگی ایران برای بازسازی و تامین خوراک پالایشگاه این کشور، گفت: زیمباوه برای بازسازی یکی از پالایشگاه‌های نفت خود علاقمند به خرید نفت خام و استفاده از فن آوری‌های ایران است. به گفته این عضو کابینه دولت ایران آمادگی لازم برای آموزش مهارت های مورد نیاز کارکنان صنعت نفت این کشور را دارد تا آنها بتوانند در آینده خود صنایع نفتی زیمباوه را اداره کنند.

وی یادآور شد: پیش از این دیدار تفاهم نامه ای میان روسای جمهور دو کشور برای بازسازی پالایشگاه زیمباوه به امضا رسیده بود و این دیدار به منظور اجرای این تفاهم نامه برگزار شد. وزیر نفت تاکید کرد: هیئت زیمباوه علاقه مندی خود را برای همکاری با ایران برای مشارکت در چند پالایشگاه دیگر در آفریقا مطرح کرده است.

موتاسا نماینده رئیس جمهوری زیمباوه هم در این دیدار با تاکید بر اینکه ایران یکی از کشورهای مهم تولید کننده نفت در جهان است، گفت: ایران با توجه به پتانسیل‌های بالای خود می تواند در تامین نفت خام مورد نیاز زیمباوه نقش مهمی داشته باشد.