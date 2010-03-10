سرانه ورزشی اماکن سرپوشیده مشهد به طور تقریبی نصف میانگین کشوری است

عباسعلی میرسیستانی در گفتگو با خبرنگار مهر در مشهد سرانه ورزشی اماکن سرپوشیده مشهد را به طور تقریبی نصف میانگین کشوری اعلام کرد و افزود: در حالی که میانگین سرانه اماکن سرپوشیده کشور 11.3 مترمربع است این رقم در مشهد شش صدم مترمربع است.

مدیر تربیت بدنی و تندرستی سازمان آموزش و پرورش خراسان رضوی از احداث مجموعه آبی در زمینی به مساحت 600 مترمربع، از محل اعتبارات تربیت بدنی آموزش و پرورش و توسط سازمان نوسازی و تجهیز مدارس استان خبر داد و گفت: در حال حاضر این مجموعه آبی تنها مجهز به اتاق ناجیان و تاسیسات فنی و ایمنی است اما تجهیز آن به سونا و جکوزی نیز در دستور کار قرار دارد که در صورت تامین اعتبارات این اقدام صورت می‌گیرد.

وی افزود: با توجه به اینکه در مناطق یک، دو و پنج آموزش و پرورش مشهد فاقد استخر سرپوشیده است، بنابراین با توجه به نزدیکی این استخر در این محدوده‌های جغرافیایی، دانش‌آموزان و معلمان این سه ناحیه نیز می‌توانند از این مجموعه استفاده کنند.

میرسیستانی گفت: با افتتاح این مجموعه ورزشی تعداد استخرهای سرپوشیده استان به شش باب رسید و پنج استخر دیگر نیز در دست ساختمان است.