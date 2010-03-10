آخرین کنسرتهای سال 88

به گزارش خبرنگار مهر، گروه پریشاد به سرپرستی پریچهر خلوتی کنسرتی را ویژه بانوان از ساعت 17 روزهای 20 و 21 اسفندماه در فرهنگسرای نیاوران به روی صحنه خواهد برد. در این برنامه قطعاتی چون"نمی شه غصه یه لحظه ما رو تنها بزاره"، "شنیده ام که رفتی"، "رها"، "خاطرات عمر رفته"، "دیگه عاشق شدن فایده نداره"، "من که مجنون توام"، "انتظار" و "مرغ سحر" اجرا می شود.

گروه موسیقی"آفاق" از کشور آذربایجان به سرپرستی و خوانندگی عاشق سویل نیز از 19 تا 21 اسفند از ساعت 19 در فرهنگسرای ارسباران قطعاتی از موسیقی فولکلور عاشقی آذربایجان را برای مخاطبان اجرا می کند.

همچنین اعضاء گروه نوای کهن که خوانندگی و آهنگسازی قطعات آن را به ترتیب میثم اکبری و علی صفرزاده برعهده دارند 19 و 20 اسفند از ساعت 19 میهمان تالار آسمان فرهنگستان هنر کنسرتی را به روی صحنه می برند.

این در حالی است که تالار وحدت نیز در دو روز پایانی این هفته دو کنسرت برگزار خواهد شد. طبق برنامه اعلام شده گروه"وصل یار" به سرپرستی و آهنگسازی ابراهیم اثباتی 20 و 21 اسفند ماه از ساعت 20 در تالار وحدت به اجرای برنامه می پردازد.

گروه ارکسترآکادمیک تهران نیز به بهانه روز جهانی فردوسی و پاسداشت هزارسالگی سرایش شاهنامه فردوسی با رهبری امین سالمی 20 و21 اسفند ماه از ساعت 16 در تالار وحدت روز صحنه می رود.

گفتنی است در تالار رودکی نیز دو برنامه موسیقایی برگزار خواهد شد و طی آن رسیتال پیانو کاوه صالحی با اجرای آثاری از آهنگسازان بزرگ جهان همچنین باخ، بتهوون، شوپن و راخمانینف 20 و 21 اسفند از ساعت 21 در این تالار اجرا می شود.

دوئت پیانو و آواز کلاسیک عنوان دومین برنامه تالار رودکی است که طی آن فراز فرناخری با پیانو و محسن فتحی به عنوان خواننده 21 اسفند از ساعت 18 قطعاتی از آثار شوبرت، بیکسیو، توستی و چند آهنگساز دیگر را اجرا می کنند.

در کنسرت آخر هفته شهرستانها، همایون شجریان به همراه اعضاء گروه حصار در سالن شهید بابایی شهر قزوین قطعاتی از ساخته های علی قمصری را پنجشنبه و جمعه این هفته به روی صحنه می برند.