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۱۹ اسفند ۱۳۸۸، ۱۴:۰۵

کاروانهای راهیان نور از مناطق عملیاتی دهلران بازدید کردند

کاروانهای راهیان نور از مناطق عملیاتی دهلران بازدید کردند

ایلام - خبرگزاری مهر: کاروانهای راهیان نور از مناطق عملیاتی شهرستان دهلران بازدید کردند.

به گزارش خبرنگار مهر در ایلام، فرماندار شهرستان دهلران صبح چهارشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: تاکنون بیش از 13 هزار نفر از استانهای مختلف کشور به این منطقه عزیمت کرده اند.

نعمت الله صفری بیان کرد: در هفته جاری که بازدید کاروانهای راهیان نور از مناطق جنگی شروع شده، تاکنون بیش از 13 هزار نفر از استانهای مختلف کشور به این منطقه عزیمت کرده اند.

وی ادامه داد: تمهیدهای لازم برای استقبال، پذیرایی و بازدید از مناطق عملیاتی - جنگی در این شهرستان اندیشیده شده است.

وی اظهار داشت: شهرستان مرزی دهلران یکی از آوردگاه های دوران دفاع مقدس محسوب می شود که همه ساله تعداد زیادی از بسیجیان در قالب کاروانهای راهیان نور از این منطقه بازدید می کنند.

کد مطلب 1049248

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