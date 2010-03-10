نماینده گوینده مستند "سهمی از آسمان، برکتی از دریا" است

علیرضا کریم‌زاده در این باره به خبرنگار مهر گفت: تصویربرداری فیلم مستند صنعتی"سهمی از آسمان، برکتی از دریا"َ در 30 دقیقه حدود هشت ماه طول کشید. این فیلم برای جشنواره مستند کیش تهیه می‌شود و هم اکنون مراحل تدوین را سپری می‌کند. "سهمی از آسمان، برکتی از دریا" روایت مستندی از حفاری دریایی چاه شماره سه کیش به عنوان یکی از بزرگترین میادین گازی کشور که با سرمایه‌گذاری در چند سال اخیر تبدیل به یکی از قطب‌های صنعتی کشور شده است.

عوامل فیلم "سهمی از آسمان، برکتی از دریا" عبارتند از نویسنده: امیر فیضی، تصویربرداران: حامد معصومی، رضا مقصودی، سعید صورتی و پویا نفیسی، مدیر تولید: حامد معصومی، تدوین: حمیدرضا کریم‌زاده، برنامه‌ریز و دستیار کارگردان: مریم محمدی، گوینده: داود نماینده.

کریم‌زاده تهیه فیلم‌ "گردان آبنبات چوبی"، "چهل تکه" و ... را در کارنامه دارد.