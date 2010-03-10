نمایش 29 فیلم انجمن سینمای جوانان به جشنواره داکا

به گزارش خبرگزاری مهر، این اثار عبارتند از :"نارنجک کاغذی" محمد آریانی، "رسم عاشقی" احد عبادی، "سمفونی کلاغ ها" محمدباقر جعفرزاده، "نت هشتم" احسان توکلی، "پل" حامد حیدری ذاکر، "این خانه سیاه نیست" محمد داودی، "جنگل" نیما عباس پور، "یشه های زیتون" حنان ساحلی، "صدای بال پروانه ها" جواد نادری، "پرنده" علی جوشکار و مرتضی عوض پو، "نار بانو" جعفر بزمی یان، "فقط تو برای همیشه ای" عباس صالح مدرسه ای، "فرشته نگهبان آب" طلایه اطلسی، "فیش آی" محمود شهبازی و "دیو من" علیرضا میراسدالله.

از دیگر اثار راه یافته به این جشنواره می توان به :"آب نبات چوبی" اکبر تراب پور، "طنین" عاطفه خادم الرضا، "یک نفس" عبدالرحیم صاحب الفصول، "مردی در یک موقعیت" ابراهیم سعیدی نژاد، "ترانه ای برای دختر یموت" عباس عجم، "یک جرعه عاطفه" یزدان کیانی، "آکواریوم" سیدمحسن نبوی، "تلاقی" افسانه قاسمی، "وقت شام" آرمین ایثاریان، "به دنبال او" علی افتخارنیا، "قاب خاطره" محمدرضا مرادی،"گلین سارای" سعیده عدلی، "به یاد تو"(داور علایی) و "دستهای کوچک" آرش انیسی اشاره کرد.

این 29 فیلم کوتاه از آثار تولید شده انجمن سینمای جوانان در شهرهای: تهران، کاشان، همدان، بوشهر، اهواز، گرگان، شهرکرد، نیشابور، اراک، اردبیل، ارومیه، بجنورد، گناباد، کرمانشاه و قم هستند.

جشنواره فیلم کوتاه داکا در کشور بنگلادش از 13 اسفند ماه جاری آغاز و تا 21 اسفند ماه در آن کشور برپا است.