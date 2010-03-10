ابداع شیوه ای برای عبور دادن نور از میان اجسام کدر

به گزارش خبرگزاری مهر، موادی مانند کاغذ، رنگ و نسوج زیستی موادی کدر و غیر شفاف به شمار می روند زیرا نوری که از میان آنها عبور می کند به شیوه های مختلف و پیچیده شکسته می شود آزمایشی جدید که توسط محققان موسسه آموزش عالی فیزیک و شیمی صنعتی پاریس صورت گرفته است نشان می دهد امکان متمرکز کردن نور در میان مواد کدر و مشاهده اجسام پنهان شده در پس این مواد وجود دارد.

دانشمندان برای اجرای این آزمایش ابتدا نور را در میان لایه ای از اکسید زینک، ماده ای رایج در تولید رنگ سفید، فشرده ساخته و با مطالعه نحوه تغییرات پرتوهای نوری در حین مواجه شدن با ماده توانستند مدل عددی به نام "ماتریس عبوری" را به وجود آورند این مدل از 65 هزار عدد برخوردار است که شیوه های تاثیر لایه اکسید زینک بر روی نور را توضیح می دهند با استفاده از این اعداد محققان توانستند پرتوی از نور را به گونه ای بر روی لایه اکسید زینک متمرکز سازند که از لایه عبور کرده و در پشت لایه تابیده شود.

با استفاده از این ماتریس محققان قادر خواهند بود پرتوهای نوری را به صورت متناوب بر روی لایه کدر تابش داده و تصویری از جسمی که در پس این لایه قرار گرفته است را مشاهده کنند در واقع این آزمایش نشان می دهد یک جسم کدر می تواند عملکردی مشابه عنصری با کیفیت بالای نوری داشته باشد.

بر اساس گزارش ساینس دیلی، این آزمایش علاوه بر ایجاد امکان مشاهده از میان موادی مانند کاغذ یا رنگ، امکان مشاهده ساده تر داخل سلولها را نیز فراهم آورده و نشان می دهد در سطح سلولی که امکان ساخت لنزهای نوری شفاف در آن وجود ندارد، می توان از ریز مواد کدر به عنوان عوامل نوری برای مشاهده ریز ساختارها استفاده کرد.