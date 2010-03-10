دشمن جنگ نرم را با هدف تغییر رفتار و باورها در جمهوری اسلامی ایران طراحی کرده است

به گزارش خبرنگر مهر در زنجان، اباسلط سیاح صبح چهارشنبه در همایش پایان سال فرماندهان و پرسنل تیپ 2 زرهی استان زنجان افزود: دشمن ابتدا با القاء برخی مفاهیم و سپس تلاش برای اقناع این مفاهیم، به دنبال اهداف شوم خود در راستای جنگ نرم است.

وی به تبیین برخی زوایای جنگ سخت و نرم دشمن علیه ایران پرداخت و افزود: دشمن و استکبار جهانی دو رویکرد تغییر ساختار و تغییر رفتار را در مقابل جمهوری اسلامی ایران به نمایش گذاشت و بیش از 20 سال با رویکرد تغییر ساختار و جنگ سخت، به طور شفاف و علنی به مقابله با جمهوری اسلامی پرداخت؛ چرا که دشمن متوجه شد حاکمیت جدیدی که جمهوری اسلامی ارائه نموده است، با سیستم ها و حاکمیت های دنیا مطابقت ندارد.

سیاح ادامه داد: لذا با هدف سرنگونی ریشه ای ساختار جمهوری اسلامی و با به خدمت گرفتن همه ابزارها، نیروها و امکانات، جنگ سخت را علیه ایران تحمیل نمود؛ اما رزمندگان در این دوران با تکیه بر آموزه های دینی در جنگ، پیروز میدان شدند.

معاون سیاسی – امنیتی استاندار زنجان افزود: فعالیت سه هزار و 270 انواع رسانه های نوشتاری، شنیداری و دیداری دشمنان و القاء مفاهیمی چون حقوق بشر، مبارزه با تروریسم و نژاد پرستی، دفاع از آزادی و دموکراسی، دفاع از حقوق اقوام و تمسک به این واژه ها، رویکرد اول را در استراتژی دوم تعقیب می کند و رویکرد دوم تغییر ساختار یا جنگ نرم است.

سیاح در خصوص نقش فرماندهان و نیروهای تیپ 2 زرهی در دوران دفاع مقدس افزود: جمهوری اسلامی ایران 31 سال پایداری و استقامت و مانایی خود را مدیون افسران و سربازان دلاورمردی می داند که شجاعانه از مرزهای ایران اسلامی در چهارچوب انقلاب اسلامی دفاع کردند.