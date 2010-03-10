دولت از تامین امنیت زائران انفرادی عتبات شانه خالی نکند

صمد شفیعی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب افزود: هنگامی که انفجاری در عراق رخ می دهد برای اقناع افکار عمومی بلافاصله از سوی مسئولان ذیربط عنوان می شود که این افراد به صورت انفرادی به عتبات عالیات سفر کرده اند و به همین دلیل امنیتشان تامین نشده است.

وی گفت: وقتی به زائران ویزای عراق داده می شود و همچنین از مرزهای قانونی کشوربه عراق می روند ، بنابراین چه دلیلی دارد که بگوییم این افراد زائران آزاد و انفرادی هستند و حمایتی از آنها به دلیل اینکه تخلف کرده اند صورت نمی گیرد.



رئیس هیئت مدیره انجمن صنفی دفاتر خدمات زیارتی ایران تاکید کرد: زائران امام حسین (ع) به دلیل اشتیاق به زیارت هر اتفاقی که برایشان بیفتد را بازگو نمی کنند در صورتی که اگر این اتفاقات در سفر دیگری رخ می داد قطعا ساکت نمی ماندند.

در حال حاضر یکهزارو 250 دفتر خدمات زیارتی در کشور وجود دارد که بیش از 400 دفتر در تهران فعالیت می کنند.

شفیعی با اشاره به اینکه زائران عتبات در صورت بروز مشکل نیز نمی توانند شکایت کنند افزود: هر نهادی که برای اعزام زائر پول دریافت می کند باید مسئولیت آنان را برعهده گرفته و مشکلاتشان را برطرف کند اما اکنون با وجود شکایت زائران بازهم به کارشان رسیدگی نمی شود و هیچ فرد و نهادی پاسخگو نیست.

وی با بیان اینکه دولت در ارائه خدمات به زائران موفق نبوده است گفت: تمامی سرویس دهی به زائران عتبات عالیات توسط دولت انجام می شود که به هیچ وجه نیز مناسب نیست در صورتی که اگر توسط بخش خصوصی این کار انجام شود بسیاری از مشکلات برطرف می شود.

این مقام مسئول در انجمن صنفی دفاتر خدمات زیارتی اظهار داشت:از یکسو قصد خصوصی سازی تمامی امور را داریم و از سوی دیگر کمترین اختیارات را که یکی از آنها ارائه خدمات به زائران است به بخش خصوصی نمی دهند.

شفیعی به قرارداد یکطرفه سازمان حج با زائران عتبات عالیات اشاره کرد که طبق گفته وی این سازمان هیچگونه مسئولیتی را نسبت به زائران بر عهده ندارد.



وی افزود: سازمان حج در قراردادی که با زائران منعقد می کند از تمامی آنان تعهد می گیرد که در صورت بروز هرگونه مشکل مانند تصادف، انفجار، تاخیر در حرکت و ... مسئولیتی بر عهده نمی گیرد به همین دلیل دست زائران با این قرارداد به کل بسته می شود و نمی توانند در صورت بروز حادثه ای شکایت کنند.

رئیس هیئت مدیره انجمن صنفی دفاتر خدمات زیارتی ایران با اشاره به اینکه سازمان حج امنیت زائران مجاز را نیز به صورت کامل نمی تواند تامین کند تاکید کرد: مشخص نیست دولت با این همه اما و اگری که برای زائران می گذارد در مقابل چه تضمینی به زائران می دهد. در واقع هر اتفاقی که برای زائران انفرادی رخ می دهد ممکن است برای زائران مجاز نیز بیفتدد.