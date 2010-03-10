تراکتور در فصل آینده مدعی قهرمانی لیگ برتر است

به گزارش خبرنگار مهر در تبریز، ناصر شفق پیش از ظهر چهارشنبه در مراسم تجلیل از تیم تراکتورسازی در استانداری آذربایجان شرقی افزود: در حال حاضر زیرساخت های تراکتورسازی در رشته فوتبال چنان آماده شده است که سال آینده تیم را فقط برای به دست آوردن جام قهرمانی لیگ برتر خواهیم بست و از الان اعلام می کنیم که تراکتور مدعی قهرمانی فصل آینده است.

وی با بیان اینکه برنامه ریزی های مناسب و هدفمندی در ابعاد اقتصادی باشگاه تراکتورسازی به انجام رسیده است، اظهارداشت: با توجه به تعداد بسیار زیاد هواداران این تیم مردمی در آذربایجان ، سطح کشور و حتی در کشورهای خارجی این پتانسیل را داریم که بدون دغدغه های مالی و اقتصادی به راه خود ادامه داده و برای کسب افتخار در میادن ظاهر شویم.

شفق اضافه کرد: طبق برنامه ریزی های صورت گرفته برای سال آینده درآمدی حداقل 100 میلیارد ریالی را برای باشگاه متصور هستیم که این رقم تنها از طریق سامانه پیامک باشگاه که در زیر مجموعه آن فعالیت های اقتصادی به انجام خواهد رسید ، قابل تحقق خواهد بود.

وی ، حمایت و پشتیبانی های بسیار سازنده و امیدوار کننده مسئولان استانی را بسیار مهم و در عین حال تعیین کننده دانست و تصریح کرد: بدون هیچ تعارفی باید اذعان کرد که حمایت های مسئولان آذربایجان شرقی اعم از استاندار، نمایندگان مجلس شورای اسلامی و سایر نهادها و ارگان های اجرایی از تیم تراکتور در سطح کشور نمونه است و در هیچ استانی چنین حمایت هایی به انجام نمی رسد.

شفق ادامه داد: چنین حمایت هایی از سوی هواداران و مسئولان سبب شده است تا ما با دلگرمی بسیار زیاد تلاش کنیم تا باشگاه تراکتورسازی را به بهترین باشگاه کشور تبدیل کنیم.

وی گفت: هدف ما برای سال آینده ضمن کسب قهرمانی لیگ برتر، صعود به جام باشگاه های آسیا و البته کسب عنوان قهرمانی باشگاه های قاره کهن است که با توجه به وضع موجود و حمایتهای مردمی و مسئولان از این تیم، دور از دسترس نیست.

مدیرعامل باشگاه فرهنگی و ورزشی تراکتورسازی تبریز مجموع هزینه های سالجاری این تیم را تاکنون بالغ بر 30 میلیارد ریال اعلام کرد و افزود: 15 میلیارد ریال از این مبلغ توسط کارخانه تراکتورسازی، 15 میلیارد ریال توسط یکی از موسسات مالی استان و همچنین مبالغی نیز از سایر جاها به تیم تزریق شده است.