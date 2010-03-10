تداوم درخشش سینماگران بریتانیایی در اسکار

به گزارش خبرنگار مهر از پایگاه اینترنتی سینمای اروپا ریچارد بنهام ایرلندی سرپرست بخش انیمیشن فیلم "آواتار" در میان چهار نفری بود که جایزه اسکار بهترین جلوه های ویژه بصری را برای این فیلم دریافت کردند.



سامون پری رئیس اتحادیه فیلم ایرلند در این زمینه گفت : اتحادیه علوم و هنر های سینمایی آمریکا با نامزدی پنج سینماگر ایرلندی در رشته های گوناگون بر استعداد سینماگران این سرزمین صحه گذاشت.به ویژه که بنهام با دریافت جایزه اسکار جلوه های ویژه تصویری این تواناییرا در بالا ترین سطح جهانی به نمایش گذاشته است.از موفقیت او و همکارانش در فیلم "آواتار" خرسندیم.این نکته که آتش استعداد سینماگران ایرلندی شغله ور تر از همیشه به نظر می رسد الهام بخش است.این جایزه قدرت ، خلاقیت و نوآوری در سینمای ایرلند را نشان می دهد.



از سوی دیگر سندی پاول انگلیسی با دریافت جایزه اسکار بهترین طراحی لباس برای فیلم "ویکتوریای جوان" و ری بکت با دریافت اسکار بهترین صدابرداری برای فیلم " قفسه رنج" (به طور مشترک با پل اوتوسون) پرچم سینمای انگلستان را پس از موفقیت بی نظیر فیلم "زاغه نشین میلیونر"که سال گذشته هشت جایزه اسکار را به خود اختصاص داد همچنان در اهتزاز نگه داشتند.



جان وودوارد رئیس اتحادیه فیلم بریتانیا هم در این باره معتقد است : گرم ترین تبریک هایمان را به سندی پاول و ری بکت به مناسبت دریافت جایزه اسکار تقدیم می کنیم.امسال 16 سینماگر بریتانیایی در رشته های گوناگون نامزد دریافت جایزه اسکار بودند که این امر نشانگر سطح بالای کیفی سینماگران این سرزمین است.



وودوارد افزود : این موفقیت ها در کنار دریافت جوایز اسپیریت سینمای مستقل آمریکا نمایانگر حضور درخشان سینمای بریتانیا در عرصه جهانی است.هفته گذشته در جریان جوایز اسپیریت سینمای مستقل آمریکا راجر دیکینز فیلمبردار فیلم "مرد جدی" ، گروه فیلمسازان فیلم " تحصیلات" و مستند " انویل، داستان انویل" از سینماگران بریتانیایی بودند.

