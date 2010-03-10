نخستین کنفرانس ملی انرژیهای تجدیدپذیر و تولید پراکنده ایران آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند، دبیر علمی کنفرانس انرژیهای تجدیدپذیر و تولید پراکنده ایران در دانشگاه بیرجند پیش از ظهر چهارشنبه در مراسم افتتاحیه این کنفرانس از ارسال 280 مقاله از سراسر کشور به دبیرخانه این همایش خبر داد و گفت: از این تعداد 160 مقاله در کمیته علمی توسط داروان این همایش پذیرفته شده است.

محمدرضا آقا ابراهیمی با بیان اینکه نخستین کنفرانس انرژی های تجدیدپذیر و تولید پراکنده ایران در دو بخش انرژی های تجدیدپذیر و تولید پراکنده در دانشگاه بیرجند برگزار می شود، اظهار داشت: هرکدام از بخشهای این همایش دارای هشت محور فرعی است.

وی ایجاد بستر مناسب جهت تبادل نظر علمی و فنی و آشنایی با آخرین دستاوردها در زمینه منابع انرژی تجدیدپذیر و تولید پراکنده، ارتقا، گسترش و بومی سازی دانش فنی استفاده از این منابع را از جمله ضرورتهای برگزاری نخستین کنفرانس انرژیهای تجدیدپذیر و تولید پراکنده ایران در دانشگاه بیرجند عنوان کرد.

آقا ابراهیمی از چاپ مقالات برتر در مجموعه ‌ای با این عنوان خبر داد و افزود: مقالات برتر در قالب CD منتشر و در اختیار محققان و دستگاه‌ های اجرایی مرتبط قرار می ‌گیرد.

وی اضافه کرد: اعتبار هزینه شده در جهت اجرای نخستین کنفرانس ملی انرژیهای تجدیدپذیر و تولید پراکنده ایران بالغ بر 20 میلیون تومان برآورد شده است.

به گفته وی طی چند دهه اخیر با بروز مشکلاتی، جوامع استقبال بیشتری از استفاده از این انرژی‌ها کرده‌ا ند که از جمله این مشکلات می ‌توان به گران شدن سوخت فسیلی، رو به اتمام بودن این منابع و همچنین مشکلات متعدد زیست محیطی که از اثرات استفاده بیش از حد از منابع فسیلی است اشاره کرد و علاوه بر این پدیده گرمایش زمین نیز از جمله مشکلات است، که گسترش استفاده از منابع تجدیدپذیر می ‌تواند راهکار مناسبی برای حل این مشکل باشد.

آقا ابراهیمی سهم ایران از استفاده از این منابع را ناچیز عنوان دانست و اظهار داشت: در این راستا تاکنون اقدام خاصی در کشور صورت نگرفته و ایران از نظر استفاده از انرژی باد در رتبه 40 دنیا قرار دارد که با توجه به ظرفیت‌های موجود در کشور و وزش بادهای زیاد در این منطقه جایگاه مناسبی نیست.

دبیر علمی کنفرانس انرژیهای تجدیدپذیر و تولید پراکنده ایران با بیان اینکه این کنفرانس دارای کمیته علمی‌قوی است، یادآور شد: این کمیته شامل هشت استاد از دانشگاه بیرجند و 21 استاد از دانشگاه‌های معتبر ایران است که به علت استقبال محققان مهلت ارسال مقالات دو مرتبه تمدید شده است.