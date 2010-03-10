46 درصد حوادث کار در بخش ساختمانی رخ می دهد

به گزارش خبرنگار مهر در بندرعباس، محمد علی سلیمی صبح چهارشنبه در جمع خبرنگاران با اعلام این خبر افزود : با توجه به اینکه این حوادث عمدتا در نیمه دوم هر سال که فصل کار ساختمانی در استان است اتفاق می افتد، ناظرین ایمنی کار باید توجه ویژه ای به آن کنند .

وی گفت: بررسی حوادث سال جاری نشان می دهد که ۴۸ درصد کل حوادث در اثر نبود نظارت کارفرما و تهیه و تجهیزات ایمنی کار، ۲۲ درصد آن براثر بی احتیاطی کارگران، ۱۴ درصد بعلت عدم آموزش کارگر به انجام کار محول شده و ۶ درصد نیز سایر عوامل است همچنین از مجموع حوادث اتفاق افتاده در بخش ساختمان ۲۱ درصد آن منجر به فوت، ۱۹ درصد جراحت، ۴۰ درصد شکستی ها و ۲۰ درصد سایر جراحات جزئی می باشد.

وی بیان کرد: نکته قابل ذکر اینکه عمده حادثه دیدگان کارگران بیسواد و یا کم سوادی هستند که در مشاغل سخت ساختمانی اشتغال بکار دارند و آموزش لازم برای انجام کار را ندیده اند همچنین سقوط از ارتفاع به عنوان یک عامل شاخص در حوادث ساختمانی است .

وی افزود: هرچند بازرسان کار از کارگاههای ساختمان بازرسی به عمل می آورند و موارد ایمنی را متذکر می شوند ولیکن بعلت عدم امکان حضور مستمر آنان در کارگاه می بایست کارفرما و مهندسین ناظر ساختمانی به تکالیف قانونی خود در امر نظارت بر ایمنی کار توجه بیشتری کنند.

وی متذکر شد: که در صورت قصور کارفرما و یا عوامل نظارتی در کارگاههای ساختمانی، مواد ۱۷۱ و ۱۷۶ قانون کار به منظور جریمه کارفرمایان متخلف به شدت اعمال خواهد شد و جرایم سنگینی در این قانون در نظر گرفته می شود علاوه بر آن مسئولیت پرداخت دیه، رضایت خانواده مصدوم و پرداخت غرامت مستمری نیز از تکالیف کارفرمایان مقصر وقوع حادثه می باشد که باید به آن توجه کنند.