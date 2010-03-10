95 درصد فعالیتهای مهدهای کودک کشور به بخش خصوصی واگذار شد

محمدحسین جوادی تعداد روستامهدهای کشور تا سال 80 را هزار و 400 مرکز عنوان کرد و گفت: اکنون از مجموع 14هزار مهدکودک کشور هفت هزار مهد کودک در روستاها فعالیت دارند.
وی بیان کرد: هم اینک 95 درصد فعالیتهای مهدهای کودک مناطق شهری و روستایی کشور به بخش خصوصی واگذار شده است.
این مسئول پرداخت بخشی از شهریه کودکان نیازمند در مهدها را از طرحهای مهم سازمان بهزیستی کشور عنوان کرد و گفت: در قالب این طرح 40میلیارد ریال یارانه به مهدهای کودک سراسر کشور پرداخت می شود.
وی گفت: در اجرای طرح تامین یک وعده غذای گرم در طول سه سال گذشته تاکنون 250میلیارد ریال هزینه شده است.
جوادی خاطرنشان کرد: در اجرای این طرح از مجموع 500 هزار کودکی که زیر پوشش قرار گرفتند مشکل سوء تغدیه 50 درصد آنها رفع شده است.
وی همچنین با اعلام اینکه اکنون 40 درصد مدیران و مربیان روستامهدهای کشور دارای تحصیلات دانشگاهی هستند، گفت: با راه اندازی روستامهدهای کشور تاکنون 10هزار فرصت شغلی در مناطق روستایی کشور ایجاد شده است.
وی همچنین از اجرای طرح بهسازی و نوسازی روستامهدهای کشور خبر داد و گفت: بر اساس تفاهمنامه ای که سال گذشته با بنیاد مسکن انقلاب اسلامی منعقد شده، تسهیلات کم بهره 70 میلیون ریالی به این مهدها پرداخت خواهد شد.
مدیرکل دفتر امور کودکان و نوجوانان بهزیستی کشور یادآور شد: در اجرای طرح توزیع شیر یارانه ای در مهدهای کودک شهری و روستایی کشور بیش از 100 میلیارد ریال هزینه شده است.
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