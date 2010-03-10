95 درصد فعالیتهای مهدهای کودک کشور به بخش خصوصی واگذار شد

محمدحسین جوادی تعداد روستامهدهای کشور تا سال 80 را هزار و 400 مرکز عنوان کرد و گفت: اکنون از مجموع 14هزار مهدکودک کشور هفت هزار مهد کودک در روستاها فعالیت دارند .

وی بیان کرد: هم اینک 95 درصد فعالیتهای مهدهای کودک مناطق شهری و روستایی کشور به بخش خصوصی واگذار شده است .

این مسئول پرداخت بخشی از شهریه کودکان نیازمند در مهدها را از طرحهای مهم سازمان بهزیستی کشور عنوان کرد و گفت: در قالب این طرح 40میلیارد ریال یارانه به مهدهای کودک سراسر کشور پرداخت می شود .

وی گفت: در اجرای طرح تامین یک وعده غذای گرم در طول سه سال گذشته تاکنون 250میلیارد ریال هزینه شده است .

جوادی خاطرنشان کرد: در اجرای این طرح از مجموع 500 هزار کودکی که زیر پوشش قرار گرفتند مشکل سوء تغدیه 50 درصد آنها رفع شده است .

وی همچنین با اعلام اینکه اکنون 40 درصد مدیران و مربیان روستامهدهای کشور دارای تحصیلات دانشگاهی هستند، گفت: با راه اندازی روستامهدهای کشور تاکنون 10هزار فرصت شغلی در مناطق روستایی کشور ایجاد شده است .

وی همچنین از اجرای طرح بهسازی و نوسازی روستامهدهای کشور خبر داد و گفت: بر اساس تفاهمنامه ای که سال گذشته با بنیاد مسکن انقلاب اسلامی منعقد شده، تسهیلات کم بهره 70 میلیون ریالی به این مهدها پرداخت خواهد شد .