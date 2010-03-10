60 عکاس آثار خود را به جشنواره سالانه عکس زنجان ارسال کردند

زین العابدین نصیری در گفتگو با خبرنگار مهر در زنجان افزود: نخستین جشنواره سالانه عکس استان با هدف شناسایی و معرفی استعدادهای خلاق و همچنین تولید و عرضه آثار هنری فاخر و تعالی هنر عکاسی در شش موضوع انقلاب اسلامی در استان، فعالیتها و موضوعات مذهبی و اجتماعی، مردم شناسی، بناهای قدیمی و جدید، مساجد، تکایا و بقاع متبرکه و بازار و هنر اسلامی برگزار می شود.

وی ادامه داد: این جشنواره زمینه ای جهت انتشار کتابی از آثار عکاسان استان خواهد بود و معاونت فرهنگی وزارت ارشاد مسئولیت چاپ آن را بر عهده دارد.

نصیری افزود: نتایج این جشنواره اوایل سال آینده اعلام خواهد شد و به ده نفر از برگزیدگان لوح تقدیر، تندیس جشنواره و یک سکه تمام بهار آزادی اهدا می شود.