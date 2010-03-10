ابلاغ آیین نامه صدور مجوز تأسیس مراکز خدمات فنی سینمایی

به گزارش خبرگزاری مهر، با هدف ساماندهی و قانونمند کردن، خدمات استودیویی ، پیش نویس آیین نامه صدور مجوز تأسیس و نظارت بر نحوۀ فعالیت مراکز خدمات فنی و پشتیبانی سینمایی که از سوی معاونت امور سینمایی به وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی ارائه شده بود در 16 ماده به تصویب وی رسید.

در ماده یک این آیین نامه در تعریف مراکز فوق آمده است ، مؤسسات ، دفاتر و مراکزی که به ارائه خدمات صدابرداری، صداگذاری ، لابراتواری، طراحی و خلق جلوه های ویژه بصری ، اجازۀ تجهیزات و سایر عملیات پس از تولید مبادرت می ورزند، مشمول مقررات آیین نامه می شوند.

به موجب این گزارش متقاضیان تأسیس اینگونه دفاتر می بایست طی روزهای اداری به دفتر توسعه فناوری در معاونت امور سینمایی مراجعه نمایند.