سه هزار تعاونگر گیلانی مهارتهای تخصصی و عمومی لازم را فرا گرفتند

محمدعلی رمضانی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به نقش موثر تعاونیها در جامعه و ضرورت ارتقای دانش اعضای تعاونیهای زیر پوشش این اداره کل افزود: اداره کل تعاون استان به منظور ارتقای دانش و کاربردی کردن کار طی 11 ماهه گذشته بیش از 230 دوره آموزشی تخصصی و عمومی برای مدیران، بازرسان و اعضای تعاونیهای زیرپوشش برگزار کرده است که سه هزار و 588 نفر در این دورهها با مهارتهای تخصصی و عمومی تعاونیها آشنا شده اند.

وی دوره های آموزشی تخصصی و عمومی را شامل آموزشهای کشاورزی و صنعت، بازاریابی، بورس و رایانه، آشنایی با قوانین و مقررات در تعاونیها، نحوه تشکیل شرکت تعاونی، حسابداری در تعاونیها و آشنایی با وظایف بازرسی عنوان کرد.

مدیرکل تعاون گیلان در ادامه از تشکیل شرکتهای تعاونی توسعه روستایی در آینده نزدیک خبر داد و افزود: با توجه به جاذبه های گردشگری و موقعیت جغرافیایی استان به ویژه در روستاهای گردشگرپذیر، تشکیل تعاونیهای دهیاران با هدف توسعه و پیشرفت روستاها امری ضروریست.

وی استفاده از ظرفیتهای بالقوه روستاهای گردشگر پذیر را به عنوان گنجینه های ماندگار استان در قالب تشکیل شرکتهای تعاونی توسعه روستایی مهم دانست و اظهارداشت: این امر می تواند در هدایت گردشگران، جذب گردشگر به دل طبیعت و روستاهای منطقه نقش بسزای داشته باشد.

رمضانی همچنین ایجاد بسترهای مناسب عمرانی، بهداشتی، آموزشی، تولیدی و خدماتی را از عوامل مهم تشکیل شرکتهای تعاونی توسعه روستایی استان اعلام کرد.