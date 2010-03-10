"گزارشگری خوب" منتشر شد

به گزارش خبرنگار مهر، کتاب "گزارشگری خوب" مجموعهای از چند مقاله به قلم گروهی از روزنامهنگاران و پژوهشگران این حرفه است که عرصههای گوناگون کاربردی کار گزارش را به بحث گذاشتهاند.
این مجموعه دو بخش جداگانه دارد. بخش اول مربوط به انواع ساختارهای گزارشنویسی و بخش دوم مربوط به مهارتهای درونی و زمینههای کاربردی گزارش است.
قاضیزاده مدرس روزنامهنگاری و ویراستار ارشد این کتاب در مقدمه آن عنوان میکند: این کتاب برای کسی که بخواهد، میتواند فرصتی خوب برای بازنگری به آموختههای گزارشگری باشد. برای یک گزارشگر علاقهمند به بازسازی و بازنگری کار خود این کتاب فرصتی برای تأمل است. از این کتاب و منابع شبیه به آن میتوان نکتههای خوبی از این نظر یافت.
"گزارشگری خوب" شامل مقالات مختلفی است که از آن جمله میتوان به "گزارش روند محور"، "گزارش موافق و مخالف"، "روزنامهنگاری مدافعهگر"، "شیوههای مصاحبه"، "روزنامهنگاری ادبی"، "ویرایش محتوایی گزارش"،"ویرایش متن گزارش" و "اصول اخلاق حرفهای روزنامهنگاری " اشاره کرد.
کتاب "گزارشگری خوب" با شمارگان 2200 نسخه در 230 صفحه و به قیمت 5000 تومان منتشر شدهاست.
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