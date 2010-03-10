عرضه مرغ گرم در قم با قیمت 2650 تومان

به گزارش خبرنگار مهر در قم، سیدرضا دهناد صبح چهارشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به اقدامات انجام گرفته در خصوص کنترل بازار و تنظیم قیمت اقلام مورد نیاز مردم در ایام پایانی سال در سخنانی اظهار داشت: تا پایان سال جاری در سطح استان قم مرغ گرم با قیمت دو هزار و 650 تومان و مرغ سرد با قیمت دو هزار و 250 تومان تا رفع نیاز کامل شهروندان عرضه خواهد شد.
وی افزود: از 25 اسفندماه نیز بیش از سه هزار و 500 تن میوه شامل دو هزار و 500 تن پرتقال و یک هزار تن سیب در 48 ایستگاه عرضه میوه در نقاط مختلف شهر قم توزیع خواهد شد که این مقدار با توجه به تقاضای زیاد مردم و کشش بازار نسبت به سال گذشته بیش از 50 درصد رشد داشته است.
دهناد خاطرنشان کرد: با برنامهریزیهای انجام گرفته شهروندان برای تهیه گوشت قرمز در ایام نوروز هم مشکلی نخواهند داشت و قیمت عرضه آن به صورت منطقی و ثابت در نظر گرفته شده و ایجاد جایگاه های عرضه گوشت در نقاط مختلف شهر در دستور کار قرار گرفته است.
معاون برنامهریزی استانداری قم همچنین تصریح کرد: به منظور جلوگیری از افزایش کاذب و غیرقانونی قیمت کالا و خدمات مورد نیاز در سطح بازار، طرح نظارتی ویژه نوروز 89 با برنامهریزی کامل و گسترده از سوی بازرسان سازمان بازرگانی و با همکاری بازرسان اصناف و تعزیرات در سراسر استان قم آغاز شده و تا 20 فروردینماه ادامه خواهد داشت.
معاون برنامهریزی استانداری قم گفت: کنترل و نظارت بر رعایت قیمتهای مصوب، نصب برچسب قیمت و ارائه فاکتور از سوی تولیدکنندگان و عرضه کنندگان کالا و خدمات از جمله اهداف مهم طرح نظارتی ویژه نوروز است.
وی در پایان نسبت به رضایتمندی شهروندان از خدمات متنوع ارائه شده از سوی دستگاههای اجرایی مختلف اظهار امیدواری کرد و گفت: همه مدیران و رؤسای نهادهای ذیربط باید تمام توان خود را برای رفع برخی مشکلات و نارسایی ها در خدمت رسانی به مردم در عرصه های مختلف به کار گرفته و بر روند اجرای مناسب کار نظارت کنند.
قم - خبرگزاری مهر: معاون برنامهریزی استانداری قم از عرضه مرغ گرم در استان قم با قیمت دو هزار و 650 تومان در آستانه عید نوروز خبر داد.
به گزارش خبرنگار مهر در قم، سیدرضا دهناد صبح چهارشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به اقدامات انجام گرفته در خصوص کنترل بازار و تنظیم قیمت اقلام مورد نیاز مردم در ایام پایانی سال در سخنانی اظهار داشت: تا پایان سال جاری در سطح استان قم مرغ گرم با قیمت دو هزار و 650 تومان و مرغ سرد با قیمت دو هزار و 250 تومان تا رفع نیاز کامل شهروندان عرضه خواهد شد.
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