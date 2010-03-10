به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، هاجر تحریری نیک‌صفت با اشاره به ساخت پژوهشکده تعلیم و تربیت شرق و شمال کشور در مشهد عصر چهارشنبه در جمع خبرنگاران تاسیس پژوهشکده را نشان دهنده بینش علمی وقف کننده آن دانست و افزود: هر حرکتی که بدون بررسی علمی و پژوهش باشد به ویژه در امر تعلیم و تربیت به شکست منجر می‌شود.

رئیس پژوهشکده تعلیم و تربیت وزارت آموزش و پرورش خاطرنشان کرد: در حال ایجاد دانشنامه برنامه‌ریزی درسی هستیم تا به عنوان دایرة‌المعارف در اختیار محققان و پژوهشگران قرار گیرد.

وی با بیان اینکه کم و کاستی‌هایی که در دانش‌آموزان دیده می‌شود، نیازمند تحقیق و تفکر است، ‌افزود: در طرح فلسفه برای کودکان تلاش می‌شود که دانش‌آموزان به‌ جای قضاوت‌های سطحی، تفکر و قضاوت فلسفی بر مبنای شواهد و ادله داشته باشند.

رئیس پژوهشکده تعلیم و تربیت وزارت آموزش و پرورش اظهار داشت: سال گذشته ماده واحده در شورای عالی آموزش و پرورش به تصویب رسید تا کشورکه هم‌اکنون به عنوان یکی از اعضای مطالعات بین‌المللی است، روزی مرکز و بنیانگذار مرکز مطالعات ملی منطقه‌ای بین‌المللی باشد.