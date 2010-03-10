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۱۹ اسفند ۱۳۸۸، ۱۲:۳۴

"شب واقعه" به اکران نوروزی پیوست

"شب واقعه" به اکران نوروزی پیوست

فیلم "شب واقعه" به کارگردانی شهرام اسدی در گروه سینمایی آزاد عید نوروز اکران عمومی می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، این فیلم برای تنوع اکران عمومی نوروز 89 در گروه سینمایی آزاد  به نمایش در می‌آید و پخش آن بر عهده بنیاد سینمای فارابی است. حمیدفرخ‌نژاد، لادن مستوفی، باران کوثری، حبیب دهقان‌نسب و بابک انصاری بازیگران این فیلم سینمایی هستند که داستان دریا قلی سورانی مردی است که در جریان جنگ تلاش می‌کند نیروهای ایرانی را از حمله عراقی‌ها به آبادان مطلع کند. تدوین "شب واقعه" را حسین غضنفری انجام داده و کارن همایونفر برای این فیلم موسیقی می‌سازد.

دیگر عوامل این فیلم عبارتند از نویسنده فیلمنامه: همایون شهنواز، بازنویسی فیلمنامه: شهرام اسدی، مدیرفیلمبرداری: امیر کریمی، طراح چهره‌پردازی: جلال‌الدین معیریان، طراح صحنه و لباس: عباس بلوندی، صدابردار: یدالله نجفی، جلوه‌های ویژه: محسن روزبهانی، مدیرتولید: سیدابوالقاسم حسینی، محصول موسسه فرهنگی هنری شاهد، تهیه‌کننده: احمد میرعلایی.
کد مطلب 1049291

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