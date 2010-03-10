تصمیم صهیونیست ها برای ساخت 1600 واحد مسکونی غیرقانونی است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری کویت، دفتر مطبوعاتی "بان کی مون" طی بیانیه ای اعلام کرد: دبیر کل سازمان ملل نیمه شب سه شنبه تصمیم صهیونیست ها را برای ساخت 1600 واحد مسکونی دیگر در بیت المقدس اشغالی محکوم کرد.



بان کی مون تاکید کرد که شهرک سازی در تناقض با تعهدات صهیونیست ها در نقشه راه است و این اقدام تضعیف کننده هرگونه تلاش برای از سرگیری مذاکرات سازش است.

در همین حال "جو بایدن" معاون رئیس جمهوری آمریکا که در ادامه تلاشهای واشنگتن برای از سرگیری مذاکرات میان مقامات رژیم صهیونیستی و فلسطینی به منطقه سفر کرده است، روز سه شنبه تصمیم صهیونیست ها را برای توسعه شهرک ها محکوم کرد.

شهرک سازی در بیت المقدس از جمله موارد اختلاف بین طرف فلسطینی و رژیم صهیونیستی بوده و از سوی بسیاری از کشورها و نهادهای بین المللی محکوم شده است.

در همین رابطه مقامهای فلسطینی بارها اعلام کرده اند تا زمان توقف این ساخت و سازها حاضر به نشستن بر سر میز مذاکره با مقامهای تل آویو نیستند.