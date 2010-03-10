وجدان کاری افراد جامعه باید تقویت شود

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، یوسف اماملو صبح چهارشنبه در دهمین جلسه اتاق فکر اصلاح الگوی مصرف اداره کل تبلیغات اسلامی استان زنجان افزود: هدف اصلی تشکیل اتاق فکر اصلاح الگوی مصرف این اداره کل ارائه راهکارهای فرهنگی برای جلوگیری از اسراف و تبذیر در سطح جامعه است.

وی ادامه دادد: بخشی از اسرافها به طور ناخواسته در جامعه اتفاق می افتد که باید با کار فرهنگی افراد را در این خصوص آگاه کرد.

اماملو با بیان اینکه متاسفانه در برخی از ادارات و سازمانها آنچنان که باید از سرمایه های ملی صیانت نمی شود، افزود: نامگذاری امسال از سوی مقام معظم رهبری حرکت همیشگی و پایدار در طول زندگی به سوی اصلاح الگوی مصرف است.

معاون فرهنگی، آموزشی و پژوهشی اداره کل تبلیغات اسلامی استان زنجان با بیان اینکه شناخت افراد به آگاهی ها و اطلاعات تک تک افراد بر می گردد، گفت: هرچه شناخت انسان از محیط پیرامون بالا باشد بهتر می تواند زندگی کند.

وی با اشاره به اینکه مسئولیت پذیری باید در سطح جامعه نهادینه شود، گفت: باید آموزشهای ارائه شده در موضوعات مختلف را بخوبی در سطح جامعه نهادینه کرد.

همچنین در ادامه طاهره الهی استاد روانشناسی با بیان اینکه احساس مسئولیت در افراد جامعه پایین است، گفت: اسراف در مسائل فرهنگی جامعه نیز به وفور دیده می شود.

طاهره الهی افزود: باید برای تغییر رفتار افراد جامعه، رفتار درست را برای مردم تعریف کرد.

وی، با بیان اینکه فرهنگ درست مصرف کردن در جامعه لازم و ضروری است، یادآور شد: باید الگوها را در جامعه به باور و یقین تبدیل کرد.

الهی افزود: باید علاوه بر آموزشهای مستقیم از روشهای آموزشی غیرمستقیم نیز برای بالا بردن سطح فرهنگ عمومی افراد جامعه استفاده کرد.

همچنین مهدی افضلی استاد ارتباطات بابیان اینکه فرهنگ استفاده از تکنولوژی باید به مردم آموزش داده شود، گفت: تکنولوژی برای تسریع در حیات انسانها به وجود آمده و باید فرهنگ صحیح استفاده از تکنولوژی هم به مردم آموزش داده شود.

مهدی افضلی با اشاره به اینکه تکنولوژی با خود اسراف را نیز به همراه دارد، افزود: در کشورهایی که به کالاها سوبسید داده نمی شود مردم تلاش می کنند تا از کالاها به بهترین شکل ممکن استفاده کنند.