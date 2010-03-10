استخراج مواد معدنی از معادن گیلان 15 درصد افزایش یافت

کریم توکل نیا در گفتگو با خبرنگار مهر در رشت افزود: از ابتدای امسال تا پایان بهمن ماه سه میلیون و 700 هزار تن انواع مواد معدنی از معادن استان استخراج شده است که این میزان در مقایسه با مدت مشابه در سال گذشته از رشد 15 درصدی برخوردار بوده است.

وی ادامه داد: همچنین در این مدت میزان ذخایر مکشوفه مواد معدنی گیلان بیش از یک و نیم میلیارد تن بوده که این رقم نسبت به مدت مشابه در سال گذشته شش درصد رشد داشته است.

رئیس اداره امور معادن و اکتشافات معدنی سازمان صنایع و معادن گیلان عمده مواد معدنی استخراج شده از معادن استان را شامل شن و ماسه، سنگ لاشه، مالون، سنگ آهک، مارن، خاک صنعتی و صدف دریایی عنوان کرد.

وی همچنین از وجود 75 فقره پروانه بهره برداری معتبر معدنی در استان خبر داد و یاد آور شد: بیش از یک هزار و570 نفر در معادن استان مشغول به کار هستند.