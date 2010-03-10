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۱۹ اسفند ۱۳۸۸، ۱۳:۴۱

ارائه آموزشهای قرآنی به 52 هزار نفر د‌ر آذربایجان شرقی

ارائه آموزشهای قرآنی به 52 هزار نفر د‌ر آذربایجان شرقی

تبریز - خبرگزاری مهر: رئیس دارالقرآن کریم تبلیغات اسلامی آذربایجان شرقی اعلام کرد: تنها در شش ماهه دوم سال 88 حدود 52 هزار نفر در سراسر استان تحت پوشش تعلیمات قرآنی قرار گرفته اند.

به گزارش خبرگزاری مهر از تبریز، حجت الاسلام میکائیل اسکندری افزود: این دوره ها در راستای فراگیر کردن تعالیم عالی و جانبخش قرآن کریم در جامعه صورت گرفته است.

وی تصریح کرد: با تلاش های صورت گرفته، 28 هزار و 400 نفر در بخش خواهران و 33 هزار و 500 نفر در بخش برادران در دوره های آموزش علوم قرآنی شرکت کرده اند.

اسکندری با اشاره به محتوای آموزش های ارائه شده افزود: در دوره های مذکور کلاس های نهضت قرآن آموزی، تربیت معلم، نسیم حیات، طرح بینات، اردوهای زیارتی، محافل قرآنی، کلاس تفسیر مدیران و کلاس های خودگردان با هدایت و نظارت دارالقرآن استان به فعالیت مشغول بوده اند.

رئیس دارالقرآن کریم تبلیغات اسلامی آذربایجان شرقی در عین حال اظهار داشت: امید است با سیاستگذاری های صحیح از سوی دبیرخانه قرآنی استان در سال آینده شاهد همدلی و اتحاد نهادهای ذی ربط با فعالیت های قرآنی و همسویی بیشتر در راستای ترویج کلام الهی باشیم.

اسکندری یادآور شد: مقوله فعالیت های قرآنی به دلیل روج معنویت حاکم بر آن می تواند با مدیریت صحیح، جامعه را از هرگونه زشتی و گناه و حتی جرم نجات داده و به سوی یک جامعه ایده آل اسلامی رهنمون شود.

وی خاطرنشان کرد: این امر مستلزم بهره گیری از پتانسیل های هنری و سرمایه گذاری های انسانی فعال در این عرصه است که امید می رود با مشارکت مردم و مسئولان با تربیت نسل قرآنی، سلامت و امنیت را برای جامعه به ارمغان آوریم.

اسکندری اظهار داشت: در سال آینده علاوه بر تربیت کادر متخصص و نیروهای آموزش عمومی قرآن کریم در مقاطع مختلف، جشنواره بزرگ "جوان، قرآن و خانواده" و همایش آموزشی مدیران موسسات قرآنی شمالغرب کشور در تبریز برگزار می شود.

کد مطلب 1049298

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