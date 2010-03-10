به گزارش خبرگزاری مهر از تبریز، حجت الاسلام میکائیل اسکندری افزود: این دوره ها در راستای فراگیر کردن تعالیم عالی و جانبخش قرآن کریم در جامعه صورت گرفته است.

وی تصریح کرد: با تلاش های صورت گرفته، 28 هزار و 400 نفر در بخش خواهران و 33 هزار و 500 نفر در بخش برادران در دوره های آموزش علوم قرآنی شرکت کرده اند.

اسکندری با اشاره به محتوای آموزش های ارائه شده افزود: در دوره های مذکور کلاس های نهضت قرآن آموزی، تربیت معلم، نسیم حیات، طرح بینات، اردوهای زیارتی، محافل قرآنی، کلاس تفسیر مدیران و کلاس های خودگردان با هدایت و نظارت دارالقرآن استان به فعالیت مشغول بوده اند.

رئیس دارالقرآن کریم تبلیغات اسلامی آذربایجان شرقی در عین حال اظهار داشت: امید است با سیاستگذاری های صحیح از سوی دبیرخانه قرآنی استان در سال آینده شاهد همدلی و اتحاد نهادهای ذی ربط با فعالیت های قرآنی و همسویی بیشتر در راستای ترویج کلام الهی باشیم.

اسکندری یادآور شد: مقوله فعالیت های قرآنی به دلیل روج معنویت حاکم بر آن می تواند با مدیریت صحیح، جامعه را از هرگونه زشتی و گناه و حتی جرم نجات داده و به سوی یک جامعه ایده آل اسلامی رهنمون شود.

وی خاطرنشان کرد: این امر مستلزم بهره گیری از پتانسیل های هنری و سرمایه گذاری های انسانی فعال در این عرصه است که امید می رود با مشارکت مردم و مسئولان با تربیت نسل قرآنی، سلامت و امنیت را برای جامعه به ارمغان آوریم.

اسکندری اظهار داشت: در سال آینده علاوه بر تربیت کادر متخصص و نیروهای آموزش عمومی قرآن کریم در مقاطع مختلف، جشنواره بزرگ "جوان، قرآن و خانواده" و همایش آموزشی مدیران موسسات قرآنی شمالغرب کشور در تبریز برگزار می شود.