توافق 70درصدی برسر رژیم حقوقی خزر / تصمیمات مهم در آینده نزدیک

رامین مهمانپرست در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: موضوعات مربوط به دریای خزر در چارچوب خاصی مورد بررسی قرار گرفته و جلسات کارشناسی در سطح معاونان وزیر خارجه ادامه دارد و البته تا کنون 70 درصد رژیم حقوقی این دریا مورد توافق کشورهای ساحلی این دریا قرار گرفته است.



وی افزود: به زودی در برخی مسائل باید تصمیمات مهمتری درباره رژیم حقوقی دریای خزر اتخاذ شود که این امر با حضور وزرای خارجه در اجلاس آینده کشورهای حوزه دریای خزر مورد بررسی و تصویب قرار خواهد گرفت.



مهمانپرست در پاسخ به این سئوال که این تصمیمات مهم چیست ، گفت: این مسائل به بستر و زیر بستر و مسائل سرزمینی و بحثهای مربوط به آب که باید به لحاظ علمی محاسبه شود مربوط می شود. باید درباره چگونگی تعیین ساحلها با توجه به شکل و گستردگی ساحلها و عمق آب در بخشهای مختلف تصمیم گیری شود تا هر کشوری در این حوزه احساس کند که منافع خود را حفظ کرده است.



دستیار ویژه وزیر امور خارجه درباره 70 درصد مسائل حل شده نیز گفت: مثلا مسائل مربوط به غیر نظامی بودن دریای خزر بحث حفظ امنیت و مبارزه با افراط گرایی و مواد مخدر مورد توافق قرار گرفته است.



وی در پاسخ به این سئوال که در این سمینار اخیر آسیای میانه و قفقاز که هفته جاری در تهران برگزار شد ، چه مسائلی از دریای خزر مورد توجه قرار گرفته است، گفت: مسائلی مثل بحث حمل نقل دریایی از دریای خزر است که کشورهای آسیای مرکزی و قفقاز به خاطر عدم دسترسی به آبهای آزاد در انتقال مواد و کالاها به کشور خود و بلعکس با مشکل مواجه هستند و متحمل هزینه های سنگین ترانزیتی می شوند.



مهمانپرست افزود: ما بین دریای خزر، کشورهای آسیای مرکزی و قفقاز و خلیج فارس قرار گرفته ایم و ترانزیت از ایران هزینه های این کشورها را به میزان قابل توجهی پائین می آورد.



سخنگوی وزرات خارجه تاکید کرد: در زمینه حمل ونقل ریلی و سواپ ما می توانیم کمک کنیم که نیاز کشورها شمال ایران از طریق کشورهای جنوبی و دیگر کشورها تامین و نیازشان به نفت و گاز و تولیدات مواد غذایی از این طریق برطرف شود.



نشست پیشین کارشناسی در حوزه خزر میان مقامات وزارت امور خارجه 5 کشور ساحلی آبانماه امسال در عشق آباد ترکمنستان برگزار شده بود و قرار بود نشست بعدی زمستان امسال در تهران برگزار شود که تا کنون این امر به تعویق افتاده است.