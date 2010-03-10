به گزارش خبرگزاری مهر، احمد ابهری مهدوی در خصوص اعمال سیاستهای تشویقی در صنعت خودرو کشور گفت: چنین سیاستهایی به مراتب بیشتر از سیاستهای تنبیهی در رشد و تعالی این صنعت تاثیرگذار است و خودرو سازان به عنوان مصرف کننده تولیدات قطعه سازان باید با درپیش گرفتن این سیاستها آنان را در راستای تمرکز بر کیفیت و بهره وری تشویق کنند.

وی افزود: مهمتر از هر چیز اعمال سیاستهای تشویقی رقابتی شدن این صنعت را در پی خواهد داشت و در بلند مدت نیز زمینه افزایش عمق ساخت داخل خودروهای داخلی را د پی خواهد داشت.

ابهری مهدوی با تاکید بر ضرورت استمرار این حرکت در سالهای آینده افزود: از سوی دیگر می توان امیدوار بود که با رقابتی شدن صنعت قطعه سازی و ارتقای کیفیت تولیدات داخلی، این رقابت از سطح بازار داخلی فراتر رفته و تولیدات قطعه سازان ایرانی به سایر کشورها نیز صادر شود.

نماینده مردم زنجان تاکید کرد: مجلس نیز از اعمال سیاستهای تشویقی در قبال قطعه سازان حمایت می کند زیرا این رویکرد می تواند بازار قطعه سازان داخلی را به سمت کمیت و کیفیت جلو ببرد.