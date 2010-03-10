به گزارش خبرگزاری مهر، کاظم‌زاده درباره آثار ارسالی طنز گفت: 34 اثر از مراکز استان‌ها در نخستین هم اندیشی طنز شرکت کردند و از شبکه‌های سراسری همچون صدای آشنا، رادیو جوان، رادیو ورزش و رادیو ایران آثاری به دبیرخانه هم اندیشی ارسال شد. هر یک از آثار با توجه به امکانات هر مرکز مورد بررسی قرار گرفت.

مسئول برگزاری اولین هم اندیشی طنز رادیو خاطرنشان ساخت: به غیر از آثار ارسالی 25 مقاله طنز از مراکز استان‌ها و 20 مقاله از چهره‌های برجسته طنز به دبیرخانه ارسال شده است.

نخستین هم‌اندیش طنز رادیویی پنجم اردیبهشت‌ماه سال 89 برگزار می‌شود.