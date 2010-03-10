31 مرکز اطلاعات دارویی در کشور برپاست

به گزارش خبرنگار مهر در کرج، طلعت قانع صبح چهارشنبه در مراسم افتتاحیه مرکز اطلاعات دارویی کرج در مرکز فوریتهای پزشکی این شهرستان افزود: پیش از این 30 مرکز اطلاعات دارویی در کشور برپا بود و با افتتاح مرکز کرج، تعداد این مراکز به 31 شعبه رسید.

وی ادامه داد: مراکز اطلاعات دارویی به بیماران، پزشکان و دست اندرکاران داروخانه ها در زمینه دریافت اطلاعات دارویی کمک می کنند.

این مسئول بیان کرد: اینگونه مراکز از حدود پنج سال پیش در کشور برپا شده و وجود آنها منشا خدمات زیادی در زمینه ارائه اطلاعات دارویی است.

طلعت اظهار داشت: اینگونه مراکز در زمینه دریافت اطلاعات علمی مربوط به دارو به پزشکان، داروسازان، پرستاران، بیماران و ... کمک می کنند و از این نظر، تاثیر فراوانی در گسترش اطلاعات دارویی دارند.

سایت www. dpic.ir راه اندازی شده است

وی خاطرنشان کرد: همچنین در این زمینه سایت www. dpic.ir راه اندازی شده و افراد می توانند بخشی از اطلاعات مورد نیاز خود در خصوص دارو را از طریق آن تامین کنند.

این مسئول یادآور شد: افراد می توانند وارد این سایت شوند و لیست داروهایی مورد نیاز خود را که در اختیار ندارند، وارد لیست کمبودها کنند در عین حال این سایت کمک می کند تا افراد بدانند داروی مورد نیاز خود را از کدام داروخانه می توانند تهیه کنند.

نیازی نیست همه داروخانه ها تمام داروها را داشته باشند

قانع در بخش دیگری از سخنان خود نیز بیان کرد: نیازی نیست همه داروخانه ها تمام انواع داروها را داشته باشند و باید در این زمینه برنامه ریزی انجام شود.

وی ادامه داد: ممکن است برخی از مدیران داروخانه تمایل داشته باشند در داروخانه خود همه انواع دارو را داشته باشند درحالیکه به این امر نیازی نیست و می توان برخی از داروها را تنها در داروخانه های محدودی عرضه کرد.

این مسئول اضافه کرد: لازم است در این زمینه، سیستم توزیع داروها بهبود یابد و همه مورد نیاز نیز در نظر گرفته شود تا مشکلات مربوطه کاهش یابد.

قانع یادآور شد: دارو یکی از مهمترین موضوعات در زمینه درمان است و بهبود سیستم توزیع آن در داروخانه ها بسیاری از مشکلات را حل خواهد کرد.