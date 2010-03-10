مدیریت شهری باید حوزه ای فراگیر و تخصصی باشد

به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه، سید جواد محمودی ظهر چهارشنبه در جریان دیدار با فرماندار، امام جماعت و اعضای شورای اسلامی و شهرداری مهاباد با بیان این مطلب افزود: باید با بهره گیری از توان و دانش نیروهای مجرب و متخصص و مشاوره با افراد کاردان و متعهد در حوزه تصمیم گیری و اجرا، خدمات شاخص و ارزشمندی را انجام داد.

وی بیان داشت: مردم با انتخاب شوراها، مدیریت و تدبیر در امور جاری شهر را به آنان سپرده اند و باید مسئولین نیز با حفظ وحدت و همدلی و تلاش در جهت آبادانی بیش از پیش حوزه ماموریت خود، پاسخ درخور و شایسته ای را به این اعتماد مردم ارائه کنند.

معاون عمرانی استاندار آذربایجان غربی با تاکید بر اینکه شورای اسلامی شهرها باید به دور از سیاسی کاری و در راستای خدمات رسانی به مردم فعالیت کنند، اظهار داشت: نیت پاک و خیر خواهانه در کارها موجب ماندگاری و اثر گذاری آن در جامعه شده و رضایت خداوند و مردم را نیز به دنبال دارد.

معاون استاندار و فرماندار شهرستان مهاباد نیز در این جلسه با بیان اینکه حجم اعتبارات عمرانی شهرستان در دولت نهم چندین برابر شده است، گفت: در این دوره توسعه روستاها، عمران شهری و اجرای پروژه های فاخر صنعتی و خدماتی در مهاباد رشد و شتابانی داشته است.

جعفر ذوالفقاری افزود: سیاست کلان دولت در حوزه های مختلف عمرانی اقتصادی و فرهنگی در این چند سال چهره مناطق کرد نشین و جنوبی استان را متحول و توانسته بخش عمده ای از مشکلات و نیازهای این مناطق را رفع کند.

وی اظهار داشت: امروز شورای اسلامی شهرها و نهادهای مردمی در کنار مسئولان با شور و شوق همدل و یکپارچه در راستای اهداف نظام و آبادانی این خطه از میهن اسلامی تلاش می کنند .

وی تعامل و یکپارچگی مسئولین شهرستان در خدمت رسانی به مردم را زبانزد خاص و عام دانست و گفت : در دوره اخیر تلاش مسئولین در ارائه خدمات مطلوب به مردم و جبران کاستی های گذشته در شهرستان دسیسه های معاندان نظام اسلامی و تلاش گروههای مخالف سیاسی را در ایجاد تفرقه و جنجالهای سیاسی خنثی ساخته است.

شهردار مهاباد نیز در ادامه این دیدار با ارائه گزارشی از پروژه های عمرانی در دست اجرای شهرداری گفت: موفقیتهای بدست آمده در سطح ملی و استانی تنها در نتیجه همراهی و پشتیبانی مسئولین و شورای اسلامی شهر از مجموعه شهرداری میسر شده است .

ابراهیم کریمی با بیان اینکه امروز منظر عمومی شهر نسبت به گذشته دگرگون شده است افزود: در ادامه اقدامات انجام گرفته، اجرای پروژه های فاخر فرهنگی و عمرانی، مبلمان شهری و توسعه فضای سبز و تفریحی از اولویتهای کاری شهرداری در سال آینده است .