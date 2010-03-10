تجهیز همه بیمارستانهای دولتی کرج به آمبولانسهای مدرن

کورش سلیمی در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج افزود: حدود هفت بیمارستان دولتی در کرج فعال است که همه آنها در حال حاضر آمبولانسهای مدرن و جدید در اختیار دارند.

وی ادامه داد: هریک از این بیمارستانها یک آمبولانس جدید در اختیار دارند که این امر، وضعیت خدمات دهی آنها را بهبود داده است.

این مسئول بیان کرد: به این ترتیب می توان گفت همه آمبولانسهای کرج در بخش دولتی نوسازی شده اند که این امر بسیار مطلوب است و باعث شده امکانات درمانی بیمارستانهای دولتی ارتقا یابد.

سلیمی اظهار داشت: در مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی کرج نیز 24 آمبولانس فعال و جدید وجود دارد ضمن اینکه در این مرکز 12 آمبولانس پشتیبان جدید نیز وجود دارد که این امر، امکان افزایش خدمات دهی به شهروندان را فراهم می کند.

وی در خصوص طرح ویژه نوروزی نیز خاطرنشان کرد: این طرح در کرج از 26 اسفندماه آغاز و پیش بینی می شود نتایج درخشانی در کاهش آسیبهای جانی ناشی از حوادث داشته باشد.

سلیمی اضافه کرد: وجود آمبولانسهای جاده ای یک امر بسیار مطلوب در جهت کاهش آسیبهای جانی ناشی از حوادث جاده ای است و به سایر نهادهای ذیربط در این زمینه کمک می کند.