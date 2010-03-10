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۱۹ اسفند ۱۳۸۸، ۱۲:۵۳

پس از نایب قهرمانی جهان /

تیم ملی کشتی آزاد ایران به تهران بازگشت

تیم ملی کشتی آزاد ایران به تهران بازگشت

ملی پوشان آزادکار کشورمان پس از کسب عنوان نایب قهرمانی جام جهانی امروز به کشور بازگشتند.

به گزارش خبرنگار مهر، تیم ملی کشتی آزاد کشورمان پس از کسب عنوان نایب قهرمانی مسابقات جام جهانی روسیه صبح امروز از طریق فرودگاه امام خمینی (ره) وارد کشور شد و مورد استقبال مسئولان فدراسیون کشتی و جمعی از علاقمندان به این رشته‌ قرار گرفت.

در مراسم استقبال از تیم ملی کشتی آزاد کشورمان محمدرضا یزدانی خرم رئیس و جمعی از مسئولان فدراسیون کشتی حضور داشتند.

محمدرضا یزدانی خرم رئیس فدراسیون کشتی در این مراسم خطاب به ملی‌پوشان تیم کشتی آزاد کشورمان گفت: من به شخصه از همگی شما تشکر می‌کنم کار بزرگی در روسیه کرده‌اید و نایب قهرمانی جام جهانی عنوان کوچکی نیست. با مردم و رسانه‌ها در خصوص این مسابقات صحبت کنید و دلایل شکست خود را به طور صادقانه به مردم اعلام کنید.

وی در پایان افزود: مطمئن هستم تجربه‌ شکست مقابل روسیه پلی برای پیروزی‌های بعدی شما مقابل تیم‌ ملی این کشور خواهد بود.

کد مطلب 1049310

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