سه داروخانه شبانه روزی در خراسان جنوبی خدمات دهی می کنند

غلامرضا آهنی در گفتگو با خبرنگار مهر در بیرجند افزود: تعداد دو باب داروخانه شبانه روزی در مرکز استان و یک باب در شهرستان قاین طی ایام تعطیلات نوروزی فعال خواهد بود.

وی از فعالیت 17 باب داروخانه به صورت کشیک در ایام نوروز در سطح استان خبر داد و گفت: این داروخانه ها به صورت کشکیک 24 ساعته فعالیت خواهند کرد.

آهنی با بیان اینکه هم اکنون 60 باب داروخانه اعم از خصوصی، دولتی (بیمارستانی و داخل درمانگاهی) در سطح استان فعالیت دارد، افزود: از این تعداد 16 باب داروخانه خصوصی روزانه، 10 باب نیمه وقت، دو باب شبانه روزی، چهار باب داخل بیمارستانی و یک باب داخل درمانگاهی است.

وی با بیان اینکه تعداد داروخانه ها در شهرها در حد جمعیتی است، اظهار داشت: به ‌ازای هر هفت هزار نفر جمعیت شهری یک داروخانه در شهرهای استان وجود دارد.

آهنی سرانه تاسیس داروخانه در هر منطقه را بر اساس آئین نامه داروخانه ها دانست و تصریح کرد: طبق این آئین نامه در شهرهای 300 هزار نفر جمعیت شهری به ازای هر هفت هزار نفر یک داروخانه و در شهرهای بالای 300 هزار نفر جمعیت شهری به ازای هز شش هزار نفر جمعیت یک داروخانه تاسیس می شود.

معاون غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند تعداد داروخانه های شبانه روزی فعال در سطح استان را سه باب داروخانه عنوان کرد و بیان داشت: از این تعداد دو باب داروخانه در مرکز استان و یک باب در شهرستان قاین فعال است.

آهنی با اشاره به اینکه خدمات داروخانه ها در ایام نوروز بر اساس برنامه کشیک اعلام شده از طریق رئیس شبکه بهداشتی و درمانی هر شهر به صورت 24 ساعته اعلام شده و در اختیار مسافرین قرار خواهد گرفت، یادآور شد: داروخانه های شبانه روزی به صورت شبانه روز و سایر داروخانه طبق برنامه به صورت 24 ساعته و شیفت در گردش در مناطقی که داروخانه های شبانه روزی وجودندارد، خدمات دارویی ارائه خواهد شد.