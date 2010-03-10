جشن ملی ثبت یادمانهای دفاع مقدس در ایلام برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر در ایلام، مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان ایلام ظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران گفت: بر اساس برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته این جشن پنج‌شنبه، بیستم ماه جاری برگزار خواهد شد .

مسعود اسکندری به نخستین یادمان ثبت شده اشاره کرد و گفت: منطقه عملیاتی شرهانی در بخش موسیان شهرستان دهلران هشتم مهرماه سال گذشته به شماره 23472 در فهرست آثار ملی به ثبت رسیده است .



وی خاطرنشان کرد: منطقه شرهانی یکی از نقاط استراتژیک در زمان جنگ بود که عملیات‌های مهم و حساسی از جمله عملیات فتح المبین و والفجر یک در این منطقه به انجام رسیده است .



این مسئول در اداره کل میراث فرهنگی ایلام تصریح کرد: همچنین سرداران بسیاری در این منطقه نقش بسزایی ایفا کرده و به شهادت رسیدند که تاکنون پیکرهای این عزیزان توسط ستاد تفحص کشف و تحویل خانواده این شهدا داده شده است .



اسکندری با اشاره به دومین یادمان دفاع مقدس ثبت شده در فهرست آثار ملی، یادآور شد: منطقه قلاویزان در پنج کیلومتری جنوب شهرستان مهران، اول تیرماه سال جاری به شماره 26809 به ثبت رسیده است .



مدیرکل میراث فرهنگی استان ایلام ادامه داد: منطقه عملیاتی قلاویزان محل وقوع عملیات‌های مهمی چون عملیات غرورآفرین کربلای یک که به آزادسازی مهران منجر شده است، می باشد و شهدای گرانقدری در این منطقه به فیض شهادت نائل آمدند.