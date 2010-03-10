آزمایش پرتاب اژدر با هدف واقعی با موفقیت انجام شد

به گزارش خبرگزاری مهر، امیر دریادار سیاری فرمانده نیروی دریایی ارتش در حاشیه این آزمایش گفت: سامانه موشکی سطح به سطح ناوشکن جماران با موشک هوشمند نور با ویژگی رهیابی، دقت هدف گیری و قابلیت قدرت انحدام بسیار بالا با موفقیت کامل مورد آزمایش قرار گیرد.



دریادار سیاری افزود: ما با آزمایش هر سامانه ناوشکن جماران کاملا ایرانی به جهانیان ثابت می کنیم که ایران توانسته است به عزت و اقتدار برسد و عزت واقعی این است که به خودکفایی برسیم و امروز ما قادریم با همت و تلاش صنعتگران، مراکز علی و وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح نیازمندی خود را تامین کنیم.

وی گفت: حضور بیگانگان در منطقه موجب نا امنی است و ما با کمک همسایگان خود قادریم امنیت منطقه را حفظ کنیم.