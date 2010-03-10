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۱۹ اسفند ۱۳۸۸، ۱۲:۴۸

در منطقه جاسک؛

آزمایش پرتاب اژدر با هدف واقعی با موفقیت انجام شد

آزمایش پرتاب اژدر با هدف واقعی با موفقیت انجام شد

آزمایش سامانه موشکی سطح به سطح نور ناوشکن جمهوری اسلامی جماران در یک تمرین دریایی در منطقه دلتا 80 در محدوده ماموریت منطقه دوم ولایت جاسک با موفقیت انجام شد .

به گزارش خبرگزاری مهر، امیر دریادار سیاری فرمانده نیروی دریایی ارتش در حاشیه این آزمایش گفت: سامانه موشکی سطح به سطح ناوشکن جماران با موشک هوشمند نور با ویژگی رهیابی، دقت هدف گیری و قابلیت قدرت انحدام بسیار بالا با موفقیت کامل مورد آزمایش قرار گیرد.

دریادار سیاری افزود: ما با آزمایش هر سامانه ناوشکن جماران کاملا ایرانی به جهانیان ثابت می کنیم که ایران توانسته است به عزت و اقتدار برسد و عزت واقعی این است که به خودکفایی برسیم و امروز ما قادریم با همت و تلاش صنعتگران، مراکز علی و وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح نیازمندی خود را تامین کنیم.

وی گفت: حضور بیگانگان در منطقه موجب نا امنی است و ما با کمک همسایگان خود قادریم امنیت منطقه را حفظ کنیم.
کد مطلب 1049317

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