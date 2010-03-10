پروژه فرهنگسرای جوان کرج بیش از حد طول کشیده است

ناصر گروسی در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج، خواستار پایان اجرای برخی از طرحهای فرهنگی به ویژه فرهنگسرای جوان این کلانشهر شد و افزود: اتمام به موقع این پروژه ها کمک می کند امکانات کرج در زمینه های فرهنگی در مدت زمان کوتاه تری افزایش یابد.

وی با اشاره به ادامه اجرای فرهنگسرای جوان کرج طی سالهای گذشته ادامه داد: متاسفانه طولانی شدن اجرای این طرح، سایر طرحهای بخش فرهنگی را نیز تحت تاثیر خود قرار داده که این امر بسیار نامطلوب است و ضرورت رسیدگی به مشکل یادشده را بیش از پیش آشکار می کند.

این مسئول بیان کرد: هزینه تعدیل پیمانکار این طرح بیش از ارزش خود طرح شده، از این رو دستگاههای اجرایی ذیربط باید دلایل قانع کننده ای در این زمینه از خود ارائه دهند و به همه وظایفت خود در این خصوص توجه ویژه ای داشته باشند.

اتلاف منابع باید مورد بازنگری قرار گیرد

گروسی در بخش دیگری از سخنان خود نیز اظهار داشت: تعدیل هر طرح بدون شک هزینه های قابل توجهی را از نظر بار مالی و زمانی به بیت المال وارد می سازد که باید این امر مورد توجه قرار گیرد و از اتلاف منابع جلوگیری کنیم.

وی خاطرنشان کرد: از سوی دیگر و با توجه به کمبود اعتبارات موجود در بخش فرهنگی لازم است نحوه اجرای چنین طرحهایی بیش از سایر طرحها مورد بررسی قرار گیرد و به نیازهای فرهنگی شهرستان کرج و خلاهای موجود در این زمینه توجه ویژه ای داشته باشیم.

مسئولان ذیربط باید برای اولویت بخشیدن به طرحهای فرهنگی تلاش کنند



رئیس شورای اسلامی کرج با اشاره به نیازهای این شهرستان در بخشهای فرهنگی از جمله سینما، نگارخانه و سالن تئاتر یادآور شد: مسئولان ذیربط باید برای اولویت بخشیدن این طرحها در مصوبات استانی و ملی تلاش کنند و به نیازهای فرهنگی توجه ویژه ای داشته باشند.

وی اضافه کرد: شهرهای اقماری و سایر مناطق اطراف شهرستان کرج در بسیاری از زمینه ها و امکانات آموزشی و فرهنگی کمبودهای فراوانی دارند که لازم است شرایط لازم برای حل این مشکل در اسرع وقت به بهترین نحو فراهم شود.

گروسی افزود: به عنوان مثال لازم است اقشار نیازمند و مستحق کرج و غرب استان تهران که نیاز مبرم به استفاده از آموزشهای فنی و حرفه ای دارند، از امکانات و پتانسلیهای فنی و حرفه ای غرب استان تهران بهره مند شوند زیرا این مرکز پتانسیلهای فراوانی دارد و دوره های آموزشی را در رشته ها و گرایشهای مختلف برگزار می کند.

وی ادامه داد: با افزایش اطلاع رسانی می توان شرایطی را فراهم کرد که اقشار محروم غرب استان تهران و کرج از پتانسیلهای و امکانات آموزشی فنی و حرفه ای غرب استان تهران مطلع شوند ضمن اینکه لازم است شرایط افزایش دسترسی آنها به امکانات آموزشی این نهاد فراهم شود.

این مسئول خاطرنشان کرد: بهره مندی جوانان از امکانات آموزشی فنی و حرفه ای، ابزاری مناسب جهت دلگرمی جوانان به ویژه جوانان فاقد تحصیلات دانشگاهی را فراهم می کند ضمن اینکه بهره مندی آنها از امکانات آموزشی فنی و حرفه ای، شرایط ورود آنها به بازار کار را بیش از پیش فراهم و بخشی از مهارتهای شغلی مورد نیاز را در آنها ایجاد می کند.