به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا غریبی در نشستی خبری در تشریح مهمترین پروژه های گازی در دست ساخت شرکت ملی گاز از ابتدای سالجاری تاکنون، گفت: برای سالجاری ساخت حدود 2 هزار کیلومتر خطوط انتقال گاز هدف گذاری شده بود که اکثر پروژه ها بر اساس برنامه در مدار بهره برداری قرار گرفت.

مدیر عامل شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران در رابطه با آخرین وضعیت ساخت خط لوله هفتم سراسری (صلح) با بیان اینکه ساخت این خط لوله در دو قطعه عسلویه - بندر عباس به طول 422 کیلومتر و بندرعباس - ایرانشهر به طول 480 کیلومتر مراحل پایانی ساخت را پشت سر می گذارد، گفت: پیش بینی می کنیم قطعه بندرعباس ایرانشهر تا اردیبهشت 89 و قطعه عسلویه- بندرعباس تا مرداد سال آینده در مدار بهره برداری قرار گیرد.

وی با اشاره به اینکه هم اکنون ساخت این خط لوله به پایان رسیده اظهار داشت: در حال حاضر نصب برخی تجهیزات و شیرآلات در حال انجام است ضمن آنکه تست گاز نیز در این خطوط مراحل پایانی را پشت سر می گذارد.

این مقام مسئول با اشاره به اینکه ظرفیت فعلی انتقال گاز در خط هفتم 50 میلیون متر مکعب است، بیان کرد: با راه اندازی 9 ایستگاه تقویت فشار ظرفیت این خط لوله به 110 میلیون متر مکعب افزایش می یابد.

غریبی با تاکید بر اینکه تاکنون ساخت فازهای بعدی این خط لوله برای اتصال به شبکه گاز پاکستان هنوز ابلاغ نشده است، تبیین کرد: به طور متوسط برای اتصال خط هفتم به کشور پاکستان باید بین 200 تا 250 کیلومتر خط لوله جدید ساخته شود.

خط لوله ششم تهران آماده بهره برداری است

به گزارش مهر، مدیر عامل شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران با اشاره به اینکه هم اکنون ساخت خط لوله ششم سراسری تهران به طول 72 کیلومتر به پایان رسیده و این پروژه آماده بهره برداری است، اعلام کرد: با راه اندازی این خط لوله 40 میلیون متر مکعب به ظرفیت انتقال گاز کشور افزوده می شود.

وی در ادامه با بیان اینکه در شرایط فعلی ساخت خط لوله ابرکوه- نایین و نایین به خط پنجم سراسری تهران به طول 465 کیلومتر به بهره برداری رسیده است، اظهار داشت: هم اکنون ظرفیت انتقال این خط لوله 50 میلیون متر مکعب بوده که با ساخت 10 ایستگاه تقویت فشار این ظرفیت به 110 میلیون متر مکعب افزوده می شود.

این مقام مسئول با اشاره به آغاز ساخت 5 ایستگاه تقویت فشار این خط لوله بیان کرد: همچنین مناقصه ساخت 4 ایستگاه دیگر نیز در حال انجام است که پیش بینی می کنیم ساخت این تاسیسات تا سال 90 به پایان برسد.

تکمیل کمربند گازرسانی شمال و شمال شرق

غریبی در ادامه با اشاره به برنامه ریزی شرکت گاز برای ساخت خط لوله پارچین تا سنگ بست خراسان ادامه داد: مجموع این خط لوله حدود 900 کیلومتر بوده که با ساخت 3 ایستگاه تقویت فشار امکان انتقال 60 میلیون متر مکعب گاز به استانهای شمالی و شمال شرق کشور فراهم می شود.



وی با یادآوری افتتاح قطعه پارچین تا میامی به طول 525 کیلومتر در سال گذشته افزود: همچنین امسال قطعه سبزوار به سنگ بست به طول 100 کیلومتر و میامی به سبزوار به طول 189 کیلومتر مراحل پایانی ساخت را پشت سر گذاشته است.



به گفته مدیر عامل شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران همچنین سال آینده با ساخت قطعه پارچین - سمنان به طول 173 کیلومتر ساخت کمربند گازرسانی شمال و شمال شرق کشور به طور کامل تکمیل می شود.



وی همچنین با اشاره به افتتاح رسمی خط لوله دوم وارداتی گاز از ترکمنستان به طول 35 کیلومتر تصریح کرد: برای سال آینده ساخت قطعه دوم این خط لوله از پالایشگاه گاز هاشمی نژاد تا سنگ بست خراسان به طول 120 کیلومتر و برای انتقال 45 میلیون متر مکعب گاز در برنامه قرار گرفته است.

تکمیل ساخت خط لوله ششم سراسری گاز



این مقام مسئول در ادامه با اشاره به بهره برداری از قطعه نخست خط لوله ششم سراسری گاز از عسلویه تا پالایشگاه گاز بید بلند به طول 494 کیلومتر در سال گذشته، بیان کرد: همچنین ساخت قطعه دوم ساخت این خط لوله گاز از بیدبلند به اهواز به طول 117 کیلومتر آغاز شده است.



وی با اشاره به آغاز ساخت قطعه سوم این خط لوله از خرداد ماه سال اینده، اظهار داشت: این قطعه به طول 600 کیلومتر از اهواز تا دهکلان کردستان ساخته می شود.



غریبی همچنین با بیان اینکه هم اکنون ساخت خط لوله گاز اردبیل به خلخال به طول 144 کیلومتر به پایان رسیده و این طرح گازی تا اردیبهشت ماه سال اینده به طور رسمی در مدار بهره برداری قرار می گرد، تبیین کرد: همچنین ساخت خط لوله دوم خرم آباد به طول 176 کیلومتر در دست اقدام بوده که تاکنون 90 کیلومتر از این خط لوله به بهره برداری رسیده است.



مدیر عامل شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران با اشاره به ساخت 50 کیلومتر از خط لوله دوم کرمان، اظهار داشت: کل این خط لوله 174 کیلومتر طول دارد که ساخت آن سال آینده به پایان می رسد.

اجرای 2.5 میلیارد دلار طرحهای گازی در سال 89



وی با اشاره به اینکه از ابتدای سالجاری تاکنون بیش از 2.5 میلیارد دلار طرح گازی در قالب خطوط انتقال گاز و تاسیسات تقویت فشار گاز اجرایی شده است، اعلام کرد: همچنین پیش بینی می کنیم سال آینده نیز در مجموع 3.8 میلیارد دلار طرح و پروژه گازی در کشور اجرایی شود.