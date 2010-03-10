ارائه گزارش عملکرد پژوهشی دستگاهها در 25 فروردین ماه

حسن قدسی پور در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به موضوعات مطرح شده در سی و پنجمین جلسه کمیسیون دائمی شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری اظهار داشت: با توجه به تکلیف قانونی بنا بر ارائه گزارش عملکرد بند 26 ماده واحده بودجه سال 88، گزارش عملکرد دستگاهها ابتدا باید در شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری ارائه و با حضور رئیس جمهور به تصویب برسد سپس به مجلس شورای اسلامی ارائه شود در همین راستا تلاش می کنیم جلسه شورای عالی عتف با حضور رئیس جمهور اواسط اردیبهشت ماه برگزار می شود.

وی اضافه کرد: ما درخواست خود را برای برگزاری جلسه با حضور رئیس جمهور طی نامه ای ارسال کرده ایم اما زمان دقیق آن تا کنون قطعی نشده است.

قائم مقام شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری برنامه جلسات سال آینده کمیسیون دائمی را یکی دیگر از موضوعات این جلسه مطرح کرد و گفت: با توجه به افزایش حجم فعالیت‌هایی که در کمیسیون مورد بررسی و تصویب قرار می گیرد، قرار شد از سال آینده این جلسات به جای ماهی یک بار، هر دو هفته یک بار تشکیل شود تا فعالیت ها که در کمیسیون های تخصصی شورای عالی عتف انجام شده در کمیسیون دائمی مورد بررسی قرار گیرد.

قدسی پور ارائه گزارشی از معاونت پژوهش بنیاد ملی نخبگان مبنی بر شناسایی 5 هزار نخبه توسط این بنیاد، سیاست های جذب نخبگان و نحوه حمایت از نخبگان را یکی از موارد ارائه شده در جلسه امروز کمیسیون دائمی شورای عتف اعلام کرد و گفت: قرار شد مطالب جمع‌بندی شده در کمیسیون دائمی در خصوص نخبگان جهت بهبود عملکرد و جهت گیری مطلوب به هیئت امنای بنیاد ملی نخبگان ارائه شود.