فروش 18 طراحی در نگارخانه محسن

به گزارش خبرگزاری مهر، حراجی که با آثاری از اردشیر محصص، صادق تبریزی، احمد مرشدلو، عربعلی شروه، ثمیلا امیرابراهیمی، رضا هدایت، علی نصیر و آرش ضیایی در نگارخانه محسن برگزار شده است، تاکنون 10 میلیون تومان فروش داشته است.

گران‌ترین اثر به فروش رفته 5/1 میلیون تومان متعلق به صادق تبریزی و ارزانترین اثر 100 هزار تومان متعلق به هویار اسدیان است.



در این حراجی 115 طراحی از 80 هنرمند سه نسل تجسمی ایران ارائه شده که مجموع قیمت این آثار حدود 50 میلیون تومان ارزیابی می‌شود. این درحالی ست که متوسط قیمت هر اثر حدود 400 هزار تومان برآورد شده است. گران ترین طراحی ارائه شده در حراجی طراحی نگارخانه محسن به اردشیر محصص تعلق دارد که دو میلیون تومان قیمت دارد.

همه طراحی‌های ارائه شده از سوی رزیتا شرف جهان، شاپور پویان، بهنام کامرانی و باوند بهپور انتخاب و گزینش شده اند.

حراجی طراحی گالری محسن که از 14 اسفند آغاز شده است تا جمعه 21 اسفند دایر است و علاقه مندان می‌توانند همه روزه از ساعت 4 تا 8 بعدازظهر جهت تماشا و خرید این آثار به این نگارخانه واقع در خیابان ظفر، خیابان ناجی، خیابان فرزان، کوچه نوربخش، انتهای بلوار مینای شرقی، شماره 42 مراجعه کنند.