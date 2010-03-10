44 حادثه در اتاق بحران خراسان رضوی ثبت شد

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، سعید حسین پور ظهر چهارشنبه در چهارمین جلسه ستاد حوادث و سوانح غیرمترقبه خراسان رضوی با اشاره به برگزاری کارگاه آموزشی و تمرین ستادی مدیریت بحران که با هدف آموزش عملیاتی و اجرایی چگونگی مقابله با حوادث و سوانح غیرمترقبه در زمان بحران در اسفندماه سال جاری در شیراز برگزار شد، افزود: این کارگاه کاملا بر اساس تجربیات و آموخته های آنان در زمینه حوادث غیرمترقبه طبیعی و انسان ساز بود که در نوع خود کم نظیر بود و نقش بسیار موثری در تعامل تجربیات بین دستگاه های مربوطه داشت.

وی همچنین از برگزاری دوره مشابه در سال آینده در مشهد خبر داد و بیان کرد: این کارگاه در سال آینده برای تمامی استانداران، روسای کارگروه های سه گانه ستاد حوادث، وزارت خانه های مربوطه و تعدادی از وزرا در مشهد برگزار خواهد شد و در آن نتایج اقداماتی که در ستادهای حوادث و سوانح غیرمترقبه استان ها انجام شده است، ارائه خواهد شد.

معاون امور عمرانی استانداری خراسان رضوی در این جلسه که به منظور هماهنگی و ارائه گزارش عملکرد یک ساله ستاد حوادث و سوانح غیرمترقبه استان برگزار شده بود، از همه دستگاه های زیرمجموعه ستاد حوادث استان خواست حداکثر تا تاریخ 15 فروردین ماه سال آینده گزارش مکتوب و مصور عملکرد یکساله خود را به دبیرخانه ستاد ارائه دهند تا عملکرد یکساله آنان مورد ارزیابی قرار گیرد.

جواد عرفانیان مدیرکل دفتر حوادث و سوانح غیرمترقبه استانداری خراسان رضوی نیز در این جلسه گفت: از ابتدای سال جاری مجموعاً 44 حادثه و سانحه قابل توجه در اتاق بحران استان ثبت شده که 28 مورد آن سیل، برف، تگرگ و صاعقه است.

وی با بیان اینکه در سال گذشته 10 مورد زلزله بالای 3.5 ریشتر و مجموعاً حدود 700 زلزله زیر 3.5 ریشتر در استان داشته ایم، تصریح کرد: همچنین پنج مورد حوادث انسان ساز هوایی و ریلی و یک حادثه طوفان داشتیم که بعضی از آنها منجر به تلفات جانی شده است.

وی با بیان اینکه در سال جاری اعتبارات خوبی در زمینه خشکسالی در اختیار استان قرار گرفته است، بیان داشت: این امر باعث شده که استان در مواجهه با خشکسالی های آینده توانمندی های خوبی را کسب کرده است.

عرفانیان ادامه داد: در شش ماهه اول سال جاری در بخش هایی از استان با خشکسالی مواجه بودیم که خوشبختانه در هیچکدام از موارد با مشکل روبرو نشدیم.

مدیرکل دفتر حوادث و سوانح غیرمترقبه استانداری خراسان رضوی افزود: این امر ناشی از اجرای صحیح پروژه های مواجهه با خشکسالی در سال های قبل بود که توانمندی های استان را در بحث خشکسالی افزایش داد.

وی با بیان اینکه در مورد حوادث ناشی از سیل هم در گذشته آسیب پذیری های بالایی را در سطح استان داشتیم، اظهار داشت: در 6 ماهه اول سال جاری سیل ها خسارات مالی و بعضاً تلفات جانی ناشی از بی احتیاطی افراد حاضر در صحنه، را به همراه داشت، اما در 6 ماهه دوم امسال با وجود افزایش 20 میلی متری بارندگی در استان نسبت به میانگین بلند مدت، هیچ گونه حادثه و خسارتی در استان نداشتیم که به علت اجرای پروژه های جلوگیری از وقوع سیل و حوادث ناشی از آن بود.

عرفانیان با اشاره به تصویب قانون سازمان مدیریت بحران در سال 87 در مجلس و نیز تدوین آیین نامه اجرایی آن در آذرماه امسال در هیئت دولت اظهار داشت: لازم است تغییرات این آیین نامه که در جلسات ستاد حوادث غیرمترقبه استان به تصویب رسیده است، اجرا شود.

وی از همه دستگاه های عضو ستاد مدیریت بحران استان خواست تا هر چه سریعتر نظرات و پیشهادات خود را در خصوص تهیه برش استانی ساختار اجرایی آیین نامه فوق ارائه دهند.